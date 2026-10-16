Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada kullandığı ifadeler nedeniyle “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Özel, soruşturmanın İmamoğlu’nun savunmasına karşı bir hamle olduğunu savunarak iddianameyi ve suçlamaları eleştirdi.

"BU İDDİANAMEYİ YAZANLARA HAK ETTİKLERİNİN ONDA BİRİNİ BİLE SÖYLEMEDİ"

İmamoğlu’nun duruşmasının ardından Medyascope’a konuşan Özel, gün boyunca savunmayı takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bütün gün savunmayı izledik. Bu iddianameyi yazanlara hak ettiklerinin onda birini bile söylemedi. Bunun üzerine yeni soruşturma başlatanlar kendi kusurlarını örtmeye çalışıyorlar. Ekrem Başkan, kendisine atılan iftiralara teker teker cevap veriyor. Örneğin, Cebeci meselesinde İBB'nin hiçbir yetkisinin olmadığını, tüm yetkinin diğer kamu kurumlarında olduğunu ispatladı.

"BÜYÜK BİR ACZİYET İÇİNDE DE YENİ SALDIRILAR YAPIYORLAR"

İddia makamı bir iddianame koymuş, Ekrem İmamoğlu iddianameyi hallaç pamuğu gibi atıyor. Bu iddianameye "çöp" demiş, o yüzden mi? İddianameye "çöp" demek, boş olduğunu söylemektir. Ne kadar boş olduğunu söylüyor.

Bu iddianameyi yazanlar bugün burada maalesef yargılanıyorlar ve kendilerini savunamayacak durumdalar. Büyük bir acziyet içinde de yeni saldırılar yapıyorlar. Biz bütün Türkiye'yi buradaki savunmaya kulak kabartmaya, bütün iftiraların nasıl çöktüğünü görmeye davet ediyoruz.

Bunu çok açık söyleyebilirim ki bir kişi, kendisini, kurumunu ve ekibini bu kadar somut verilerle savundu ve kendisinden öncekilerin ne kadar verimsiz yönettiğini bütün somut delilleriyle ortaya koydu. Savcılar da gelsinler, bu iddiaların arkasında dursunlar, görelim.”

Özel’in açıklamaları, İmamoğlu’nun duruşmadaki savunmasına yönelik desteğini ve yeni soruşturma kararına duyduğu tepkiyi ortaya koydu.

Özel, kamuoyunu duruşmadaki savunmayı takip etmeye ve iddiaların dayanaklarını değerlendirmeye çağırdı.