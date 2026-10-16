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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran fon kriziyle ilgili dikkat çekici açıklama ve paylaşımlarda bulunan MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, yaşadığı süreci detaylarıyla anlattı.

Sözcü'nün haberine göre, Başak, "Tera Yatırım ile ilgili ihbarımın ardından konunun ciddiyetini fark edip hassas davranırlar ve en azından beni dinlerler diye düşünüyordum. Fakat bunu yapmak yerine beni iki kez gözaltına aldılar" dedi.

CİMER İHBARINDA TERA YATIRIM VE KASIM GARİPOĞLU İDDİASI

SPK ve MASAK'a bildirilmesi amacıyla CİMER'e yaptığı ihbarı ve gelen yanıtı paylaşan Ramazan Başak, ihbarında Tera Yatırım’ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen piyasa dolandırıcılığı yaptığına ilişkin basında çok yoğun şikayet edilen şirketlerin başında geldiğini belirtti.

İhbarda şu ifadeler yer aldı:

“İddianameye konu olan şirket, 2022’de halka arz olmuş ve 2023’te banka faaliyet izni almıştır. Piyasada bu izinlerin perde arkasına ilişkin de çok iddia var. Bunlar ciddi biçimde sorgulanmalı.”

Öte yandan Başak, ihbarında şu anda firari olan Kasım Garipoğlu’na da yer verdi. Garipoğlu’nun Türkiye’de lisanssız ve yasa dışı çalışan GKFX isimli şirketiyle ilgili "Bu kriminal şirkete valizlerle yaklaşık 350 milyon dolar işlem hacmi yaratacak para transferlerinin gerçekleştirildiği" iddiasında bulunan Başak, bu para hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

"KİRLİ PARA TRAFİĞİ İNCELENMELİ"

30 Temmuz 2025 tarihinde CİMER’e başvurduğunu belirten Başak, ihbarında şu uyarılara yer vermişti:

“Kirli para trafiğinin başta MASAK tarafından incelenmesi şarttır. Ardından da BDDK ve SPK nezdinde bu izinlerin nasıl verildiğinin sorgulanması devlet kurumlarının daha fazla yıpratılmaması açısından çok önemlidir.”

CİMER'DEN 1 GÜN SONRA YANIT: BÜLTENLERDEN TAKİP EDİN

CİMER’den 31 Temmuz 2025’te gelen yanıtta ise "Denetimleri önem ve risk sırasına göre yapıyoruz" mesajı verildi. 6362 sayılı Kanun’dan bahsedilerek yatırımcının hak arama imkanlarının mevcut olduğu ifade edilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“Kayıtlı başvurunuzda yer verilen iddialar, yapılacak veya yapılmakta olan denetim çalışmalarında ayrıca dikkate alınabilecek olup kurulumuzca tesis edilecek işlemler kurulumuz bültenlerinden takip edilebilir.”