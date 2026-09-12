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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya gelirken mücadeleye Cengiz Ünder damgasını vurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Çorum FK, henüz 41. saniyede Jesus Ramirez'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Samsunspor ise 5. dakikada Tomasson ile karşılık vererek skoru eşitledi.

CENGİZ ÜNDER 5 DAKİKADA İKİ GOLLE MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çorum FK'da eşitliğin ardından sahneye Cengiz Ünder çıktı. Milli futbolcu, 10. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Cengiz, yalnızca 5 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru 3-1'e taşıdı.

ÇORUM FK FORMASIYLA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Çorum FK ile üçüncü maçına çıkan Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında kaydettiği iki golle yeni takımındaki yükselen performansını sürdürdü.

Milli futbolcu, bu karşılaşmadaki golleriyle birlikte Çorum FK formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkıya ulaştı.