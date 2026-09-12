UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olacak Marsilya, İstanbul deplasmanı öncesinde Ligue 1'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yarattı.
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Roazhon Park'ta Rennes'e konuk olan Marsilya, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
MARSİLYA'YA THOMASSON DARBESİ
Ev sahibi Rennes'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Adrien Thomasson kaydetti.
Bu sonuçla Rennes puanını 10'a yükseltirken, sezona istediği başlangıcı yapamayan Marsilya 3 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ ÖNCESİ ÜST ÜSTE 3 YENİLGİ
Ligde ilk 4 haftada yalnızca bir galibiyet elde edebilen Marsilya, Rennes karşısındaki sonuçla birlikte üst üste üçüncü maçından da puansız ayrıldı.
Fransız ekibi, 17 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. Marsilya, İstanbul'daki Avrupa mücadelesinin ardından ligde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.
Rennes ise gelecek hafta Lyon deplasmanına çıkacak.