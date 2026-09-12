Kredi kartı borcundan kurtulmanın yöntemi ortaya çıktı: Uzman isim formül verdi

ÇIKMAZA GİREN KREDİ KARTI KULLANICI NASIL ÇIKIŞ BULACAK?

“Peki, kredi kartı borcu nedeniyle çıkmazda olan bir tüketiciye bu sarmaldan kurtulması için ne önerirsiniz?” sorusuna yanıt veren Alkin, “Bence ilk önce düz bir beyaz kağıt alsın. Ondan sonra elde ettiği gelirleri sol tarafa, harcamalarını sağ tarafa yazsın. Bir de borçlarını yazsın.

Ve bununla alakalı kendine sene sonuna kadar bir tablo çıkarsın. Sene sonuna kadar kazanması muhtemel değil de kazanması kesin olan, garanti olan gelirleriyle mecburen harcaması gereken ne varsa bunu bir karşılaştırsın.

Eğer burada bir açık kalıyorsa, o zaman söz konusu harcamalarda bir öncelik tespiti yapması lazım. Hangileri elzem? Hangileri daha sonra da yapılabilir, biraz geciktirilebilir?

Ancak ve ancak böyle çıkış olur.