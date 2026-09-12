Kredi kartı, doğru kullanıldığında yurttaşlara yarar sağlarken, gelirden fazla harcama yapılması ve borcun sürekli asgari ödemeyle ötelenmesi durumunda ciddi bir finansal yük oluşturabiliyor.
Kredi kartı borcundan kurtulmanın yöntemi ortaya çıktı: Uzman isim formül verdi
Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, kredi kartı kullanımına ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Alkin, kendi geçtiği süreçlerden de örnek vererek bu sarmala kapılan borçlu vatandaş için çıkış formülünü açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Bazen tüketici için borç yükü o kadar çıkmaz hale geliyor ki, kredi çekerek ya da başka şekillerde borçlanarak gerçekleşen kart ödeme işlemleri ve değişmeyen harcama alışkanlıkları sonucunda kişiler çıkış yolu bulamıyor.
Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Tgrthaber.com’a yaptığı değerlendirmede kredi kartı kullanan kişilere harcamalarını kesin gelirleriyle uyumlu tutmaları ve kredi kartını kendi paraları gibi görmemeleri uyarısında bulundu.
‘BURADAKİ EN BÜYÜK TEHLİKE KREDİ KARTI KULLANMAK DEĞİL’
Alkin, kendi geçtiği süreçlerden de örnek vererek bu sarmala kapılan borçlu vatandaş için çıkış formülünü açıkladı.
Prof. Dr. Emre Alkin, “Buradaki en büyük tehlike kredi kartı kullanmak değil. Kredi kartında eğer yarınki gelirinizi bugünden harcıyorsanız iyi bir finansal okuryazarlığa sahip olmanız lazım. Finansal okuryazarlık, yani hesap kitap yapma işinde zayıfsanız kredi kartı değil, her türlü finansal enstrüman size zarar getirir” dedi.
‘ELDEKİ KUŞ MU, DALDAKİ KUŞ MU DERSENİZ ELDEKİ KUŞTAN GİDİN’
Önemli olan şeyin giderleri kontrol etmek olduğunu ifade eden Alkin, “Gideriniz gelecekteki gelirinizle uygun mu? Mesela gelecek ay maaş zammı alacaksınızdır. Ona göre bir harcama yapabilirsiniz. Ama bu maaş zammının kesin olması lazım. Eğer umduğunuz zammı alamazsanız sıkıntı olur. Dolayısıyla eldeki kuş mu, daldaki kuş mu derseniz eldeki kuştan gidin. Yani her zaman kesin olan gelirinize bakarak harcama yapmanız en uygunudur” dedi.
‘ASGARİ BORÇ ÖDEME UZUN VADELİ SARMALA SOKAR’
Asgari ödeme yaparak kredi kartı borcunu atlatmanın kısa vadede işe yarayacağını, uzun vadede ise tüketiciyi tehlikeli bir sarmala sokacağını ifade eden Alkin, “Kişi, asgari borcu ödeyip, sürekli harcamaya devam ediyorsa er ya da geç sonunda zaten tehlikeye girer. Asgari ödemenin yapılmasının iki tane önemli sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi, bir ay mesela çok büyük bir borç yapmışsınızdır. Ama bir yerden bir para gelecektir. Bir iki ay sonra onu kapatacaksınız. Kendinize zaten öyle bir hedef vermişsiniz. Tamam, o para gelir, siz borcu kapatırsınız. Ama asgari ödemeyi mecburiyetlerden dolayı yapıyorsanız, yani harcadığınız paraya geliriniz yetmiyorsa, bunu sürekli yaptığınızda zaten mutlaka korkunç bir sarmalın içine düşersiniz. Dolayısıyla asgari ödeme bir ya da iki defa yapılması gereken bir şey. Yani bunu sürekli alışkanlık haline getirmek, tabii ciddi bir faiz yükü bindirdiği gibi, sizin ondan sonraki aylarda da mecbur olarak yapmanız gereken harcamaları sıkıntıya sokar. Neden? Kartınızda limit kalmaz” ifadelerini kullandı.
ÇIKMAZA GİREN KREDİ KARTI KULLANICI NASIL ÇIKIŞ BULACAK?
“Peki, kredi kartı borcu nedeniyle çıkmazda olan bir tüketiciye bu sarmaldan kurtulması için ne önerirsiniz?” sorusuna yanıt veren Alkin, “Bence ilk önce düz bir beyaz kağıt alsın. Ondan sonra elde ettiği gelirleri sol tarafa, harcamalarını sağ tarafa yazsın. Bir de borçlarını yazsın.
Ve bununla alakalı kendine sene sonuna kadar bir tablo çıkarsın. Sene sonuna kadar kazanması muhtemel değil de kazanması kesin olan, garanti olan gelirleriyle mecburen harcaması gereken ne varsa bunu bir karşılaştırsın.
Eğer burada bir açık kalıyorsa, o zaman söz konusu harcamalarda bir öncelik tespiti yapması lazım. Hangileri elzem? Hangileri daha sonra da yapılabilir, biraz geciktirilebilir?
Ancak ve ancak böyle çıkış olur.
Bu arada hakikaten son derece elzem olan, yapılmazsa olmayacak bazı harcamalar için bile gelirde bir eksi varsa, o zaman yapacağı tek şey şu: Kendine mutlaka ek bir iş, ek bir gelir tayin etmesi lazım. Yani sonuçta herkes ev geçindiriyor, aile geçindiriyor vesaire. Bence burada buna dikkat etmek lazım. Eğer ki ortada bir sıkıntı varsa kredi kartındaki gecikmiş olan borcu kapatmak için bir tüketici kredisi alabilir. Fakat bunun da taksiti var. Dolayısıyla bu taksiti de o giderlerin arasına eklemesi gerekir. Yani o bedava verilmiyor.
Dediğim gibi insanların hesap kitap yapmadan yaşaması 21. yüzyılda çok mümkün değil. Yani bunu zaten yüz yıl önce de yapıyormuş insanlar” dedi.