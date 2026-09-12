Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin haritaları, Türkiye'nin yeni ve kuvvetli bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor. Yazdan kalma güneşli günler, yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 1

Önümüzdeki hafta başından itibaren yurt genelinde ciddi bir hava değişimi yaşanacak.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 2

Yurt genelinde hakim olan hava durumu detayları şu şekilde:

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 3

​Gün gün Hava durumu analizi

​Hafta sonunu oldukça sakin ve sıcak geçiren Türkiye, Pazartesi gününden itibaren batıdan başlayarak fırtınalı bir havanın etkisine girecek. İşte meteoroloji haritalarına yansıyan o detaylar:

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 4

​13 Eylül 2026 Pazar (Fırtına Öncesi Sessizlik): Yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yüksek sıcaklıkları işaret etmeye devam ediyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 5

​14 Eylül 2026 Pazartesi (Yağışlar başlıyor): Yeni haftanın ilk gününde Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağış sembolleri belirmeye başlıyor. Batıda hava bozarken doğu illerimizde güneş yüzünü göstermeye devam ediyor.

15 Eylül 2026 Salı (Etki alanı genişliyor): Yağışlı hava kütlesi iç kesimlere doğru hızla ilerleyerek İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz şeridinin büyük bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini etkisi altına alıyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 6

​16 Eylül 2026 Çarşamba (Yurt genelinde sağanak): Çarşamba günü itibarıyla haritadaki tablo tamamen değişiyor! Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin neredeyse tamamı şiddetli gök gürültülü sağanak yağışa teslim oluyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 7

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA:

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu


ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 8

EGE:

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık


UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

8 14
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 9

AKDENİZ:

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık


BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

9 14
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 10

İÇ ANADOLU:

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık


NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

10 14
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 11

BATI KARADENİZ:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu


DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu


SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu


ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

11 14
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu


RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

12 14
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 13

DOĞU ANADOLU:

Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu


KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu


MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu


VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 14
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık


MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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