Önümüzdeki hafta başından itibaren yurt genelinde ciddi bir hava değişimi yaşanacak.
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin haritaları, Türkiye'nin yeni ve kuvvetli bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor. Yazdan kalma güneşli günler, yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yurt genelinde hakim olan hava durumu detayları şu şekilde:
Gün gün Hava durumu analizi
Hafta sonunu oldukça sakin ve sıcak geçiren Türkiye, Pazartesi gününden itibaren batıdan başlayarak fırtınalı bir havanın etkisine girecek. İşte meteoroloji haritalarına yansıyan o detaylar:
13 Eylül 2026 Pazar (Fırtına Öncesi Sessizlik): Yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yüksek sıcaklıkları işaret etmeye devam ediyor.
14 Eylül 2026 Pazartesi (Yağışlar başlıyor): Yeni haftanın ilk gününde Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağış sembolleri belirmeye başlıyor. Batıda hava bozarken doğu illerimizde güneş yüzünü göstermeye devam ediyor.
15 Eylül 2026 Salı (Etki alanı genişliyor): Yağışlı hava kütlesi iç kesimlere doğru hızla ilerleyerek İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz şeridinin büyük bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini etkisi altına alıyor.
16 Eylül 2026 Çarşamba (Yurt genelinde sağanak): Çarşamba günü itibarıyla haritadaki tablo tamamen değişiyor! Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin neredeyse tamamı şiddetli gök gürültülü sağanak yağışa teslim oluyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA:
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU:
Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık