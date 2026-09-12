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Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Konya’da devam ediyor. Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu.

Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11’LER

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayane Baniya, Adil Demirbağ, Arthur Masuaku, Marko Jevtovic, Toth, Melih Bostan, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Jackson Muleka.

Trabzonspor: Andre Onana, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Ozan Tufan, Fabinho, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Aral Şimşir, Paul Onuachu.