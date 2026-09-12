İstanbul’da 170 bin başvuru yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin binaların durumunu belirlemek amacıyla yürüttüğü hızlı tarama çalışmalarına bugüne kadar yaklaşık 170 bin başvuru yapıldı.
İstanbul’da deprem alarmı, binlerce bina yüksek risk grubunda: Bu 4 ilçede oturanlar dikkat
Olası Marmara depremine karşı İstanbul’daki yapı stokuna yönelik incelemeler sürüyor. Hızlı tarama için yapılan başvurular 170 bine ulaşırken, on binlerce binanın incelemesi tamamlandı. Ortaya çıkan sonuçlarda bazı ilçelerin diğerlerinden belirgin şekilde ayrıldığı görüldü.Kaynak: Diğer
İstanbul’da 170 bin başvuru yapıldı
40 bin bina tek tek incelendi
Başvurular kapsamında kent genelinde 40 bin binada hızlı tarama gerçekleştirildi. İncelemelerde özellikle eski yapıların deprem karşısındaki durumuna ilişkin veriler toplandı.
18 bin 800 bina yüksek risk grubunda
İncelenen yapılar arasında 1999’dan önce inşa edilmiş 18 bin 800 binanın yüksek veya çok yüksek risk taşıdığı belirlendi. İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, İstanbul’un depreme henüz hazır olmadığını söyledi.
1.238 bina için çarpıcı tespit
Kentteki yapı stokuna ilişkin en dikkat çekici verilerden biri de 1.238 bina oldu. Yün, bu yapıların herhangi bir deprem olmadan dahi kendiliğinden yıkılmasının beklendiğini açıkladı.
Deprem sonrası başvurular patlamıştı
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İstanbulluların hızlı taramaya ilgisi ciddi şekilde arttı. Yün’ün verdiği bilgilere göre yalnızca 2023 Şubat ayında bir günde 122 bin başvuru alınırken, mart ayında 30 bin başvuru gerçekleştirildi.
İlgi yeniden azaldı
Aradan geçen sürede hızlı tarama başvurularında büyük düşüş yaşandı. Günümüzde İstanbul genelinde aylık başvuru sayısının 500-600 seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.
İşte İstanbul’da riskin yoğunlaştığı 4 ilçe
Hızlı tarama çalışmalarından elde edilen verilere göre riskli yapıların yoğunlaştığı ilçeler Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler olarak sıralandı. Yaklaşık 3 bin bina için resmi işlemlerin başlatıldığı, bazı yapılarda ise tahliye sürecine geçildiği bildirildi.
Binaların riski nasıl belirleniyor?
Hızlı tarama sırasında binanın beton ve demir durumu, kullanılan malzemelerin niteliği ve yapının projeye uygunluğu gibi özellikler inceleniyor. Toplanan veriler yazılım aracılığıyla değerlendirilerek yapının risk durumu belirleniyor. Yüksek veya çok yüksek risk grubuna giren binaların sakinlerine sonuçlar hakkında bilgi veriliyor.