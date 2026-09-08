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Kaynak: Haber Merkezi

CHP’den istifa ederek görevini bağımsız devam ettiren Cemil Tugay’ın AK Parti üyelik formunu doldurduğu ve 9 Eylül tarihinde düzenlenecek program kapsamında partiye katılmasının beklendiği iddia edildi.

Tugay’ın Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen, BirGün'e verdiği demeçte ise iddiayı yalanlayarak, Tugay’ın herhangi bir AKP üyelik formu doldurmadığını ifade etti.

İDDİALAR YALANLANDI

Tugay, daha önce de AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmişti. 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım” demişti.

Öte yandan Tugay hakkında 9 Eylül resepsiyonunun alkolsüz yapılacağı yönünde ortaya atılan iddia da yalanlandı. Basın danışmanlığı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek resepsiyonun içkili gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tugay’ın 9 Eylül tarihinde İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılacağı da bildirildi.