Kaynak: DHA

Geçtiğimiz Günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat AK Parti rozetini taktığı eski CHP'lİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tugay, çiçeklerle karşılanırken, program çerçevesinde AK Parti’nin ilçe grup başkan vekilleri, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla ayrı ayrı değerlendirme toplantıları düzenledi.

'BUGÜN ONLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM'

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından toplantıların verimli geçtiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gördüğünde şaşırdığı insanların olduğunu ifaderek şunları söyledi:

“İzmir AK Parti İl Başkanlığı binasındayız. Bugün ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve meclis grup başkanvekilleriyle tanıştık. Açıkçası bazı sivil toplumdan tanıdığım insanların da il yönetiminde olduğunu bilmiyordum. Bugün onları görmüş oldum, şaşırdım. Ama nitelikli, oldukça çalışkan, iyi insanların burada bir araya geldiğini de gördüm. Sıcak karşılamaları için, geleceğe dair hep beraber çalışacağız yönünde verdikleri o güzel mesajlar için çok teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var ama sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir’e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı.”