YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan, milletvekilinin yaklaşık 7 yıl boyunca danışmanlığını üstlenen Ali Şenyurt'un ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/60611 numaralı dosyasında 25 Ağustos 2026 tarihinde tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

'BEN DE ONLARIN HESABINA GÖNDERİRDİM'

SON TV'nin haberine göre; yaklaşık 1,5 yıl önce görevinden ayrılan jeoloji mühendisi Ali Şenyurt, savcılıktaki ifadesinde Enginyurt ailesinin ticari ve finansal ilişkilerine dair detaylı bilgiler paylaştı. Şenyurt, Alptürk Enginyurt'un Ordu'da Astürk Akaryakıt isimli bir istasyon işlettiğini ve Ankara'da bir dönem faaliyet gösteren "Öküz" adlı eğlence mekanına Kürşad Şahin ile ortak olduğunu belirtti.

Şenyurt, Kürşad Şahin'i Enginyurt'un yakın çevresinden biri olarak tanımlayarak, "Sürekli olarak Cemal Enginyurt ile beraberdir" dedi. Ayrıca Elite Prodüksiyon adlı şirketin Alptürk Enginyurt’un üniversitede radyo ve sinema eğitimi alması sebebiyle Önder Asru ortaklığında kurulduğunu, ancak bu şirketin aktif bir ticari faaliyetinin olmadığını anlattı. Alptürk Enginyurt'un bu işletmeleri kendi imkanlarıyla kurup kurmadığına dair savcılık sorusuna ise Şenyurt, "Alptürk Enginyurt yaş olarak genç birisidir. Benim danışmanlık yaptığım dönemde ticari faaliyetlerde bulunmak istediğini hep söylerdi. Fakat şahsının bu işletmeciliği yapacak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum… Ailesi tarafından desteklenmiştir." yanıtını verdi.

Cemal Enginyurt'un milletvekilliği öncesinde ticaretle, görev süresince de gayrimenkul alım-satımıyla uğraştığını belirten Şenyurt, MASAK raporlarına yansıyan para trafiğini de detaylandırdı. Şenyurt, "Cemal Enginyurt ve Alptürk Enginyurt’un bende vekâletleri bulunmakta idi. Bazen onlara gönderilecek olan para şahsıma gönderilirdi. Ben de onların hesabına gönderirdim." sözleriyle banka işlemlerini açıkladı.

Para trafiğine ilişkin dikkat çekici bir diğer detayı ise, "Hatta bazen elden aldığımız paralar da oluyordu. Bu paraları da ben şahsıma alıp hesabımda bulunan paradan miktarı onlara transfer yapıyordum." ifadeleriyle tutanaklara geçirdi.

'KİMSEYİ YANLARINA ALMAZLARDI'

Soruşturmada öne çıkan bir diğer başlık, milletvekillerine tahsis edilen araçların kullanımı ve Cemal Enginyurt'un yakın çevresiyle olan ilişkileri oldu. Şenyurt, Enginyurt'un tahsisli iki aracından birinin İstanbul'da başka bir isim tarafından kullanıldığını belirterek, aracı "Cemal Enginyurt’un kirvesi ve aile dostu olarak bildiğim Recep Ali Keydal kullanıyordu…" şeklinde tarif etti.

Keydal'ın Beşiktaş'taki hukuk bürosunda yapılan görüşmelerle ilgili olarak Şenyurt, "Cemal Enginyurt’un talimatıyla araçta ya da gittiğimiz ofisin bekleme salonunda Cemal Enginyurt’u beklerdim. Recep Ali Keydal ile görüşmelerinde kimseyi yanlarına almazlardı." dedi. Ayrıca, Cemal Enginyurt'un kullandığı araçlardan birinin teslim alındığı Metal Otomotiv'in sahibi Murat Özkaya ile Enginyurt ve Keydal'ın Beşiktaş'taki ofiste bir araya geldiklerini belirten eski danışman, "O zaman Cemal Enginyurt, Recep Ali Keydal ve Murat Özkaya birlikte oturmuşlardı." bilgisini paylaştı.

'CEMAL ENGİNYURT’UN BORSA OYNADIĞINI BİLİRİM'

Savcılığın borsa işlemleri ve mevcut danışman Cem Tekinoğlu hakkındaki soruları da eski danışman Şenyurt'un ifadelerinde geniş yer buldu. Alptürk Enginyurt'un borsa işlemi yaptığına şahit olmadığını söyleyen Şenyurt, Cemal Enginyurt'un durumu için, "Cemal Enginyurt’un borsa oynadığını bilirim. Hatta çoğu zaman zarar ettiğinde çok sinirlendiği anlara da şahit olmuşumdur." ifadelerini kullandı.

Hakkında fuhuş ve kara para aklama soruşturması yürütülen mevcut danışman Cem Tekinoğlu için ise "Cem Tekinoğlu isimli şahıs hâlihazırda Cemal Enginyurt’un danışmanlığını yürütmektedir." diyen Şenyurt, Tekinoğlu'nun geçmişte Munzur Üniversitesinde devlet memuru olarak görev yaptığını ve meclise ziyaretlere geldiğini sözlerine ekledi.