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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile birlikte Ordu’da fındık bahçesine girerek üreticilerin sorunlarını gündeme taşıdı.

Maliyetin kilogram başına 200 lirayı aştığını savunan Enginyurt, fındık taban fiyatının en az 300 lira olması gerektiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile birlikte Ordu'da fındık bahçesine girerek üreticilerin sesi oldu. Yaklaşan hasat dönemi öncesinde iktidarın fındık politikalarını sert bir dille eleştiren Enginyurt, artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek taban fiyat talebini kamuoyuyla paylaştı.

"FINDIK DALDA AMA İKTİDAR UYKUDA"

Ordu genelinde iki gündür Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile birlikte saha incelemelerinde bulunduklarını belirten Cemal Enginyurt, üreticilerin büyük bir fiyat beklentisi içinde olduğunu söyledi. Yeni sezonun başlamak üzere olduğunu ancak hala resmi bir fiyatın açıklanmadığını ifade eden Enginyurt, "Fındık sezonu geldi, fındık dalda ama iktidar uykuda. Hala fındığa verilen bir fiyat yok ve üretici perişan. Yüz altmış liraya, yüz yetmiş liraya fındık alıyorlar" diyerek serbest piyasadaki mevcut fiyatlara tepki gösterdi.

"BİR KİLOGRAM FINDIĞIN MALİYETİ 200 LİRANIN ÜZERİNDE"

Bahçeden fındık üreticilerinin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik yükü hesaplayan Enginyurt, tarımdaki girdi maliyetlerinin altından kalkılamaz bir boyuta ulaştığını vurguladı. Çiftçinin üretim yaparken battığını söyleyen milletvekili, "Yevmiye üç bin lira oldu. Patosu ve diğer ek maliyetleriyle birlikte fındığın maliyeti zaten iki yüz liranın üzerinde. Buğday, çay, narenciye, üzüm ve kayısı üreticisini perişan ettiniz. Velhasıl Türkiye'de çiftçiyi üretirken batırdınız" ifadelerini kullandı.

"TEKELCİ SERMAYEYE Mİ ÜRETİCİYE Mİ HİZMET EDECEKSİNİZ?"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım politikasını ve piyasanın durumunu sorgulayan Enginyurt, Karadeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli coğrafi yapısı nedeniyle fındık toplamanın diğer bölgelere göre çok daha meşakkatli olduğunu hatırlattı. Karadeniz üreticisinin emeğinin korunması gerektiğini belirten Enginyurt, iktidara yönelik çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Soruyoruz ve sesleniyoruz; fındık taban fiyatı ne olacak? TMO ne kadar fındık alacak? Piyasa kime bırakılacak? Tekelci sermayeye mi hizmet edeceksiniz, üreticiye mi hizmet edeceksiniz? Karadeniz'i, Ordu'yu, Giresun'u diğer yörelerle bir görmeyiniz. Burada fındığı iple, taşta topluyorlar.

Buranın maliyetiyle başka yerleri kıyaslamayın. Fındık taban fiyatı en az üç yüz lira olmalı."