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Kaynak: Haber Merkezi

Dün akşam saatlerinde tutuklanan Cem Küçük; hakkındaki "şantaj", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizli tanık" beyanlarına dayanan suçlamaları kesin bir dille reddetti. Küçük, gözaltına alındığında telefon şifresini vermediğini ve bugün de vermek istemediğini belirtti.

İşte yaklaşık 10 yıldır televizyon ekranlarında yorumculuk yapan Cem Küçük’ün ifadesinden öne çıkan başlıklar:

İBB "PARA SAYMA" GÖRÜNTÜLERİ VE MASAK RAPORU İDDİALARI

Küçük, televizyon programlarında İBB ve Fatih Keleş hakkında sarf ettiği "Evinde 2 milyon dolar para çıktı, balya balya para" ile Berkay Gezgin hakkındaki "MASAK raporlarında İBB'den bir milyona yakın para aktarıldığı görülüyor" şeklindeki ifadelerine açıklık getirdi.

"SABAH GAZETESİ'NDEN OKUDUM"

Küçük, Fatih Keleş ile ilgili haberi ilk olarak diğer gazetelerden okuduğunu, iddianameyi inceleyip haberin gerçek olmadığını gördüğünde ise düzeltme yaparak özür dilediğini ifade etti.

"RAPORLARI OKUMADIM"

Berkay Gezgin'in toplamda 1 milyon TL aldığını ifade etmek istediğini belirten Küçük, MASAK raporlarını bizzat okumadığını, o an televizyonda konuşulan konu MASAK ile ilgili olduğu için bu ifadeyi kullandığını savundu.

İşte Cem Küçük' ün ifadesinin tam metni...

https://s.yenicaggazetesi.com/storage/files/documents/2026/08/01/cem-kucuk-ifade-36w6.pdf