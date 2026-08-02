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Kaynak: Haber Merkezi

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan Cem Küçük'ün savcılık ifadesinde aylık gelirini 43 bin 600 TL olarak beyan etmesi, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelir beyanının ardından daha önce gündeme gelen lüks otel konaklamasına ilişkin iddialar da yeniden gündeme taşındı.

SAVCILIK İFADESİNDEKİ GELİR BEYANI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan Cem Küçük'ün, savcılık ifadesinde aylık toplam gelirini 43 bin 600 TL olarak açıkladığı öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma dosyasında Küçük'ün hem gözaltında hem de savcılık sorgusunda cep telefonunun şifresini paylaşmak istemediği de yer aldı.

TÜRK-İŞ VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Gelir beyanı, TÜRK-İŞ'in Temmuz 2026 verileriyle de karşılaştırıldı. Açıklanan araştırmaya göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 47 bin 758 TL, açlık sınırı 36 bin 940 TL, yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 TL olarak hesaplandı.

Bu rakamlar sonrası Küçük'ün beyan ettiği gelir sosyal medyada çok sayıda yorumun konusu oldu.

LÜKS OTEL İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Gelir beyanının ardından, Cem Küçük hakkında daha önce gündeme gelen Paramount Otel iddiaları da yeniden tartışılmaya başlandı.

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Küçük'ün para aklama ve çeşitli soruşturmalarla gündeme gelen otelde konakladığı öne sürülmüş, bu konuda farklı açıklamalar yapılmıştı.

Sedat Peker de geçmişte yaptığı paylaşımlarda, Cem Küçük'ün söz konusu otelde ücret ödemeden kaldığını iddia etmiş ve buna ilişkin faturasını açıklaması çağrısında bulunmuştu.

TUTUKLANMASINA NEDEN OLAN AÇIKLAMA

Cem Küçük'ün tutuklanmasına gerekçe gösterilen dosyada, televizyon programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Fatih Keleş hakkında dile getirdiği iddialar yer aldı.

Savcılık ifadesinde Küçük, söz konusu bilgileri başka bir gazetede yayımlanan habere dayanarak aktardığını, daha sonra haberin doğru olmadığını gördüğünü ve bu nedenle kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

Tutuklama süreci ve savcılıkta verdiği ifadeler kamuoyundaki tartışmaları sürdürürken, dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.