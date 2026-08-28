Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 21.30’da başlayacak. Müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Sezonun açılış haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, lige üç puanla giriş yaptı. Rize temsilcisi, ikinci hafta mücadelesinde ise Samsunspor’u ağırladı ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.

Yeşil-mavili takımın savunma oyuncusu Alikulov, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.