Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 21.30’da başlayacak. Müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Sezonun açılış haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, lige üç puanla giriş yaptı. Rize temsilcisi, ikinci hafta mücadelesinde ise Samsunspor’u ağırladı ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.
Yeşil-mavili takımın savunma oyuncusu Alikulov, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.