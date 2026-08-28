MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma yarın saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede düdük çalacak isim ise hakem Gürcan Hasova olacak.
Sezona İstanbul deplasmanında oynadığı Başakşehir karşılaşmasıyla başlayan Kocaelispor, rakibine 2-0 mağlup olarak lige puansız giriş yaptı. Yeşil-siyahlılar, ikinci haftada ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.
Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Kocaelispor, Konyaspor deplasmanından 3 puan çıkararak arka arkaya ikinci galibiyetine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
Kocaelispor’da tedavileri süren Jovanovic, Petkovic, Rivas ve Tayfur Bingöl’ün yanı sıra hazırlık çalışmalarındaki durumları nedeniyle de karşılaşmada görev almaları beklenmiyor.