CHP'den gelen son kulis bilgileri dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mühalif isimlerden biri olarak öne çıkan, kadın isimlerden birinin yarın, anketlerde aldığı yüksek oyla öne çıkan Anahtar Parti’ye geçiş yapacağı konuşuluyor.
İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın ocak ayı anketinde Anahtar Parti'nin yükselişi dikkat çekmişti.
Yavuz Ağıralioğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Anahtar Parti'nin Aralık ayında (2023) yüzde 3,5 aldığı oy oranının son ankette yüzde 4.2’ye yükseldiği görülmüştü.