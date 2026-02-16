CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürerken, diplomasının da iptal edilmesiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı adayı merak edilmeye devam ediyor.

Her açıklamasında erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel her sorulduğunda cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirtirken, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan gelen açıklama dikkat çekti.

'CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZGÜR ÖZEL OLACAK'

Mehmet Ali Kulat, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Özgür Özel olacağını söyledi. Kulat'ın "Zira muhalefetin CHP dışında en az 3 ayrı Cumhurbaşkanı Adayı daha olacak." ifadeleri dikkat çekti.

Mehmet Ali Kulat'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"An itibarıyla CHP nin Cumhurbaşkanı Adayı Özgür Özel'dir. "An itibarıyla" ifadesini özellikle belirtiyorum. Çünkü bu hamur daha çok su götürür. "CHP nin Cumhurbaşkanı Adayı" ifadesini de bilerek yazdım. Zira muhalefetin CHP dışında en az 3 ayrı Cumhurbaşkanı Adayı daha olacak."

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile parti içinde Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 212 gün sonra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşuluyor.