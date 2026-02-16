Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar

“Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin de bittiğini yazmıştım geçen hafta. Sekiz yıl aşk yaşayıp 2023'te ayrılmalarına, Murat Bey'in üç ay sonra Senem Özgeren ile flört etmeye başlayıp sekiz ay sonra da evlenmesine rağmen, "Aşk başka, iş başka" deyip ortaklığını devam ettiren Aslı Hanım'ın iki yıl sonraki ayrılma sebebini benim gibi herkes çok merak etmişti.