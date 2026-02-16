Sanat ve iş dünyasında yankı uyandıran gelişme, iş insanı Murat Pilevneli ile Aslı Pamir arasındaki ortaklığın sona ermesiyle ilgili kulis bilgileri oldu.
Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar
Murat Pilevneli ile Aslı Pamir’in sekiz yıllık aşk ve iş ortaklığı, 2023 ayrılığından sonra iki yıl daha sürdü. Ancak kulislerde konuşulan gerçek sebep duygusal… Pilevneli’nin ekonomik zorlukları yüzünden Aslı Pamir şirketten ayrıldı ve bağımsız sanat danışmanlığına yöneldi. İşte detaylar...
Bu gizemli ayrılığın perde arkasını Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde okuyucularına aktardı.
“Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin de bittiğini yazmıştım geçen hafta. Sekiz yıl aşk yaşayıp 2023'te ayrılmalarına, Murat Bey'in üç ay sonra Senem Özgeren ile flört etmeye başlayıp sekiz ay sonra da evlenmesine rağmen, "Aşk başka, iş başka" deyip ortaklığını devam ettiren Aslı Hanım'ın iki yıl sonraki ayrılma sebebini benim gibi herkes çok merak etmişti.
Herkesin merakını gidereyim: Ayrılık nedeni tamamen duygusalmış! Sanat camiasının kulislerinde konuşulanlara göre, Murat Pilevneli ekonomik olarak kötü günler geçiriyormuş ve Aslı Pamir bu yüzden şirketten ayrılmış.
Bundan sonra sanat danışmanı olarak yoluna devam edecekmiş. Son zamanlarda sanat piyasasındaki herkesin dilinde bu 'duygusal' ayrılık var.”
MURAT PİLEVNELİ KİMDİR?
Murat Pilevneli, 1971 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuş Türk galerici, yayıncı ve sanat piyasasının önde gelen isimlerinden biridir.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunudur. Ressam Mustafa Pilevneli'nin yeğenidir.
Türkiye'nin uluslararası çapta tanınan çağdaş sanat galerisi PİLEVNELİ'nin (Pilevneli Gallery) kurucusu ve sahibidir.
Galeri, İstanbul (Dolapdere) ve Bodrum'da faaliyet gösterir; çağdaş sanat sergileri düzenler, yurtdışı fuarlara katılır ve sanat ekosisteminde etkili bir konumdadır.
51. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nun organizasyonunda da rol almıştır. Ayrıca bahçe tasarımı (landscape designer/horticulturist), yazarlık ve antika-eski saat merakı gibi yan ilgi alanları vardır.
Sanat piyasasında "sanatın tüketim nesnesine dönüştüğü" yönündeki görüşleriyle de bilinen Pilevneli, son yıllarda kişisel hayatındaki gelişmeler (evlilikler, ayrılıklar) ve iş ortaklıklarıyla da magazin gündemine gelmiştir.
ASLI PAMİR KİMDİR?
Aslı Pamir, sanat dünyasında contemporary art consultant (çağdaş sanat danışmanı) olarak tanınan bir isimdir.
Uzun yıllar Pilevneli Gallery'de iletişim direktörlüğü ve önemli roller üstlenmiş, galeriyle birlikte büyüyen süreçte Murat Pilevneli ile hem iş hem de özel hayatında (yaklaşık 8 yıl süren ilişki) yakın çalışmıştır.
2015 civarından itibaren Pilevneli ile ilişki yaşamış, "aşk başka, iş başka" diyerek ayrılık sonrası da ortaklıklarını bir süre sürdürmüştür. 2023'te ilişkileri bitmiş, 2025-2026 döneminde ise galeriyle yollarını ayırarak bağımsız sanat danışmanlığına yönelmiştir.
Şu anda kendi Instagram hesabı üzerinden çağdaş sanat projeleri, danışmanlık çalışmaları ve kişisel paylaşımlarıyla görünürdür. Yeni ilişkisi (Ali Çoban ile) de cemiyet haberlerinde yer almıştır
Çocuk ve ergen psikoterapisti yönüyle de anılan paylaşımlar olsa da, ana mesleği sanat danışmanlığıdır.
Bu iki isim, özellikle 2026 başındaki "duygusal ayrılık" ve iş ortaklığının bitişiyle sanat camiasında sıkça konuşulmuştur.