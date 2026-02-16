Yeniçağ Gazetesi
MECLİS'TEKİ TACİZ SKANDALINDA GELİŞME: SANIKLAR YENİDEN TUTUKLANDI
Anasayfa Magazin Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar

Murat Pilevneli ile Aslı Pamir’in sekiz yıllık aşk ve iş ortaklığı, 2023 ayrılığından sonra iki yıl daha sürdü. Ancak kulislerde konuşulan gerçek sebep duygusal… Pilevneli’nin ekonomik zorlukları yüzünden Aslı Pamir şirketten ayrıldı ve bağımsız sanat danışmanlığına yöneldi. İşte detaylar...

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 1

Sanat ve iş dünyasında yankı uyandıran gelişme, iş insanı Murat Pilevneli ile Aslı Pamir arasındaki ortaklığın sona ermesiyle ilgili kulis bilgileri oldu.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 2

Bu gizemli ayrılığın perde arkasını Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde okuyucularına aktardı.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 3

“Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin de bittiğini yazmıştım geçen hafta. Sekiz yıl aşk yaşayıp 2023'te ayrılmalarına, Murat Bey'in üç ay sonra Senem Özgeren ile flört etmeye başlayıp sekiz ay sonra da evlenmesine rağmen, "Aşk başka, iş başka" deyip ortaklığını devam ettiren Aslı Hanım'ın iki yıl sonraki ayrılma sebebini benim gibi herkes çok merak etmişti.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 4

Herkesin merakını gidereyim: Ayrılık nedeni tamamen duygusalmış! Sanat camiasının kulislerinde konuşulanlara göre, Murat Pilevneli ekonomik olarak kötü günler geçiriyormuş ve Aslı Pamir bu yüzden şirketten ayrılmış.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 5

Bundan sonra sanat danışmanı olarak yoluna devam edecekmiş. Son zamanlarda sanat piyasasındaki herkesin dilinde bu 'duygusal' ayrılık var.”

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 6

MURAT PİLEVNELİ KİMDİR?

Murat Pilevneli, 1971 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuş Türk galerici, yayıncı ve sanat piyasasının önde gelen isimlerinden biridir.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 7

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunudur. Ressam Mustafa Pilevneli'nin yeğenidir.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 8

Türkiye'nin uluslararası çapta tanınan çağdaş sanat galerisi PİLEVNELİ'nin (Pilevneli Gallery) kurucusu ve sahibidir.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 9

Galeri, İstanbul (Dolapdere) ve Bodrum'da faaliyet gösterir; çağdaş sanat sergileri düzenler, yurtdışı fuarlara katılır ve sanat ekosisteminde etkili bir konumdadır.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 10

51. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nun organizasyonunda da rol almıştır. Ayrıca bahçe tasarımı (landscape designer/horticulturist), yazarlık ve antika-eski saat merakı gibi yan ilgi alanları vardır.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 11

Sanat piyasasında "sanatın tüketim nesnesine dönüştüğü" yönündeki görüşleriyle de bilinen Pilevneli, son yıllarda kişisel hayatındaki gelişmeler (evlilikler, ayrılıklar) ve iş ortaklıklarıyla da magazin gündemine gelmiştir.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 12

ASLI PAMİR KİMDİR?

Aslı Pamir, sanat dünyasında contemporary art consultant (çağdaş sanat danışmanı) olarak tanınan bir isimdir.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 13

Uzun yıllar Pilevneli Gallery'de iletişim direktörlüğü ve önemli roller üstlenmiş, galeriyle birlikte büyüyen süreçte Murat Pilevneli ile hem iş hem de özel hayatında (yaklaşık 8 yıl süren ilişki) yakın çalışmıştır.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 14

2015 civarından itibaren Pilevneli ile ilişki yaşamış, "aşk başka, iş başka" diyerek ayrılık sonrası da ortaklıklarını bir süre sürdürmüştür. 2023'te ilişkileri bitmiş, 2025-2026 döneminde ise galeriyle yollarını ayırarak bağımsız sanat danışmanlığına yönelmiştir.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 15

Şu anda kendi Instagram hesabı üzerinden çağdaş sanat projeleri, danışmanlık çalışmaları ve kişisel paylaşımlarıyla görünürdür. Yeni ilişkisi (Ali Çoban ile) de cemiyet haberlerinde yer almıştır

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 16

Çocuk ve ergen psikoterapisti yönüyle de anılan paylaşımlar olsa da, ana mesleği sanat danışmanlığıdır.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 17

Bu iki isim, özellikle 2026 başındaki "duygusal ayrılık" ve iş ortaklığının bitişiyle sanat camiasında sıkça konuşulmuştur.

Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 18
Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 19
Sanat dünyasını sarsan ayrılık: Murat Pilevneli’nin ekonomik çöküşü ortaklığı da bitirdi. Aslı Pamir’den sürpriz karar - Resim: 20
