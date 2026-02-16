AKP’nin köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, köprülerin özelleştirilmesi planına karşı Beşiktaş’ta bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Çelik, yürüyüşün 17 Şubat Salı günü saat 17.00’de Beşiktaş Ortaköy’den başlayıp Beşiktaş Arnavutköy’e kadar devam edeceğini açıkladı.

VALİLİK'TEN CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜNE ENGEL

Fakat CHP’nin yürüyüş planına İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi. Valiliğin gerçekleştirdiği yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 11 Başkanlığı adına; İl başkanı Özgür ÇELİK ve Parti yöneticilerini katılımıyla; 17.02.2026 Salı günü saat 17.00'da İlimiz Beşiktaş İlçesi Ortaköy'den başlayıp Arnavutköy'e kadar 'Köprülerin Satışını Proteste Etmek' konulu yürüyüş düzenlemek istediğiniz, Valiliğimize sunulan dilekçeniz ile talep edilmiştir.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında; İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahlarının Valiliğimizce belirlenerek ilan edildiğinden, ilgi sayılı dilekçe ile talep edilen güzergahın 2026 yılı içeresinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim."

“KARARIMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, yürüyüş kararında bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Çelik, "Yürüyeceğiz, sattırmayacağız. Yarın Saat 17:00’de Beşiktaş Ortaköy’de yürüyüş düzenleneceğiz" dedi.