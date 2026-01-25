İktidar 'Terörsüz Türkiye', 'yeni anayasa' derken, geçim derdindeki vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' istiyor. Anket firmaları çalışmalarını hız verirken, Gazeteci Alişer Delek'ten gelen paylaşım dikkat çekti.
Delek; MAK Danışmanlık, Ankara Creative Strategy, Tüsiar, Ada,Alf, Area, Asal, Genar, Gündemar, HBS, MLS, ON, ORC, Özdemir ve Ser Araştırma'nın yapay zekaya Aralık ayı sonuçlarının ortalamasını çıkarttı.
Anket sonuçlarına göre CHP aldığı yüzde 32.3'lük oyla birinci parti. AKP oyların yüzde 30.8'ini alırken; DEM Parti'nin oyların yüzde 8.4'ünü aldığı görüldü. MHP'nin aldığı oy oranı ise yüzde 6.9.
İşte 15 anket şirketinin Aralık ayı sonuçlarının ortalamasına göre partilerin aldığı oy oranları:
• CHP: %32.3
• AKP: %30.8
• DEM: %8.4
• MHP: %6.9
• İYİ: %5.5
• ZFR (Zafer Partisi): %4.0
• YRP (Yeniden Refah Partisi): %3.1
• BBP: %2.8
• ANP (Anahtar Parti): %2.7
• SP (Saadet Partisi): %1.6
• TİP: %1.5