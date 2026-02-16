Esrarengiz kaybolma vakaları neden çözülemiyor?

Hindistan'ın geniş coğrafyasında son dönemde yaşanan ve ‘aniden kaybolanlar’ olarak literatüre giren vakalar, küresel çapta bir güvenlik ve sosyolojik kriz olarak değerlendirildi.

Herhangi bir şiddet izi, kişisel eşya veya kaçırılma emaresi bırakmadan dakikalar içinde ortadan kaybolan bireylerin durumu, uluslararası uzmanlar tarafından mercek altına alındı.

Hindistan’ın kırsal bölgelerinde bildirilen açıklanamayan kaybolma vakaları, uluslararası bilim dünyasını ve adli tıp uzmanlarını alarma geçirdi.