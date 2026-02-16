Dünyanın en kurak çölü Ölüm Vadisi çiçek bahçesine dönüştü

ÖLÜM VADİSİ ADINI NEREDEN ALIYOR?

Bir doğa harikası olan Ölüm Vadisi, adını trajik bir olaydan alıyor. 1849 yılında California’da altının keşfedilmesinden sonra insanlar altın aramak için yazın kavurucu sıcağında vadiye gidiyor. Ne yazık ki tüm bu yolculukta insanlar açlık, susuzluk ve tedbirsizlik nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Efsaneye göre, hayatta kalanlar vadiden ayrılırken grup içindeki bir kadın “Hoşça kal Ölüm Vadisi” diyor ve vadi bugünkü ismine kavuşuyor.

Her ne kadar adı ürkütücü görünse de, Ölüm Vadisi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.