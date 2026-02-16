ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı, dünyanın en sıcak ve en kurak bölgelerinden biri olarak tanınıyor.
Dünyanın en kurak çölü Ölüm Vadisi çiçek bahçesine dönüştü
Dünyanın en kurak yeri Ölüm Vadisi, nadir yağışların ardından renk cümbüşüne büründü. Çöldeki kurak zemin binlerce renkli yabani çiçekle kaplandı. Nadir görülen Superbloom görüntüsü turistlerin ilgisini çekti.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Buna karşın bu yıl ilkbahar yaklaşırken vadide yabani çiçekler filizlenmeye başladı; uzmanlar ise yaygın bir çiçeklenmenin mümkün olduğuna işaret ediyor. Bu doğa olayı genellikle uzun süreli yağış dönemlerinin ardından çöl toprağındaki tohumların uyanmasıyla ortaya çıkıyor.
KURAK ZEMİN RENKLİ BİR HALIYA DÖNÜŞTÜ
Parkın düşük rakımlı kesimlerinde başlayan çiçeklenme, özellikle Badwater Road’un güneyi, Daylight Pass Road ve Furnace Creek civarında belirginleşiyor. Yeşil filizler ile açan çiçekler, vadinin çorak zeminini renkli bir halıya çevirmeye başladı. Yetkililer ve doğa gözlemcileri, mevcut hava koşullarının çiçeklenmeyi teşvik ettiğini vurguluyor; ideal şartlar sürerse bu yıl “superbloom” diye adlandırılan olağanüstü bir çiçek patlaması yaşanabileceğini ifade ediyor.
DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ
Superbloom, tohumların yıllarca toprak altında beklemesinin ardından yeterli yağış ve ılık havanın birleşmesiyle geniş bir alanı çiçek örtüsüyle kaplaması anlamına geliyor. Ölüm Vadisi’nde bu ölçekte çiçek gösterileri oldukça ender görülüyor ve son büyük superbloom’lar on yıllara yayılmış sınırlı sayıda olaydan ibaret.
Park yönetimi, çiçeklenmenin yoğunlaştığı alanlarda ziyaretçilerin bitkilere zarar vermeden sadece belirlenmiş patikalardan yürümesini öneriyor; çiçek toplamanın yasak olduğunu da hatırlatıyor. Doğal yaşam alanının korunması, çöl ekosisteminin gelecekteki çiçeklenmelerini olumlu etkileyecek önemli bir adım.
YÜRÜYEN KAYALAR
Ölüm Vadisi’nde hava sıcaklığı yer yer 50 °C’ye ulaşsa da, bazı kayalar kendi kendine metrelerce ilerleyebiliyor ve arkalarında belirgin izler bırakıyor. Bu “yürüyen kayalar” hem ziyaretçilerin hem de bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Araştırmalar, kayaların hareketinin herhangi belirgin bir eğim olmamasına rağmen bazı özel koşulların bir araya gelmesine bağlı olduğunu gösteriyor: sert rüzgar, gece oluşan buz tabakası ve çöl yüzeyinin ıslak ve ince olması, kayaların santim santim ilerleyip yılda yüzlerce metre yol almasını sağlıyor.
ÖLÜM VADİSİ ADINI NEREDEN ALIYOR?
Bir doğa harikası olan Ölüm Vadisi, adını trajik bir olaydan alıyor. 1849 yılında California’da altının keşfedilmesinden sonra insanlar altın aramak için yazın kavurucu sıcağında vadiye gidiyor. Ne yazık ki tüm bu yolculukta insanlar açlık, susuzluk ve tedbirsizlik nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Efsaneye göre, hayatta kalanlar vadiden ayrılırken grup içindeki bir kadın “Hoşça kal Ölüm Vadisi” diyor ve vadi bugünkü ismine kavuşuyor.
Her ne kadar adı ürkütücü görünse de, Ölüm Vadisi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
ÖLÜM VADİSİ
Ölüm Vadisi, ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan ve Mojave Çölü’nün bir parçası olan çöl vadisidir. Kuzey Amerika’nın en alçak noktası olan Badwater Havzası burada deniz seviyesinin 86 metre altında yer alır ve vadi, aynı zamanda kıtanın en kurak ve en sıcak bölgelerinden biridir. Vadi, Sierra Nevada Dağları’nın doğusunda, Büyük Havza’nın içinde, Kaliforniya ve Nevada sınırına yakın bir konumda bulunur ve yaklaşık 7.800 km²’lik bir alanı kaplar.
Furnace Creek kasabasında 10 Temmuz 1913’te ölçülen 56,7 °C sıcaklık, dünya rekorları arasında tartışmalı olsa da, en güvenilir ölçümlere göre Ölüm Vadisi’nde 16 Ağustos 2020’de kaydedilen 54,4 °C hâlâ en yüksek sıcaklık olarak kabul edilir. Vadi, yalnızca aşırı sıcaklıklarıyla değil, “hareket eden taşlar” gibi doğa olaylarıyla da dikkat çeken, keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir coğrafyadır.