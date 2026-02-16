Survivor 2026’da eleme gecesinde heyecan bir kez daha zirveye çıktı. 5 Şubat tarihli son bölümde adaya veda eden isim de belli oldu. Karar, izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu.
Survivor’da tansiyon tavan yaptı: Seren Ay ile Sercan kapıştı: Meryem Boz veda etti
15 Şubat akşamı oynanan kritik ödül-ceza oyununda yarışmacılar zorlu parkurda mücadele etti. Meryem Boz, Seda Albayrak ve Deniz Çatalbaş eleme hattından çıkabilmek için performans sergiledi.
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Artan rekabet ortamında gerçekleşen ödül oyununda Kırmızı ve Mavi takımlar karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda Gönüllüler takımı ödülün sahibi olurken, Ünlüler takımı ceza aldı.
SURVIVOR’A VEDA EDEN YARIŞMACI
Haftanın eleme adayları Seren Ay, Deniz, Seda ve Meryem olarak belirlenmişti. Yapılan oylama sonucunda Seren Ay ile Deniz potadan çıkarken, düelloda Seda ile Meryem karşılaştı. Mücadeleyi kazanan Seda oldu.
Survivor 2026’ya veda eden isim Meryem Boz olarak açıklandı. Eleme sonucu sosyal medyada da geniş şekilde konuşuldu.
SURVIVOR’DA SERCAN İLE SEREN AY ARASINDA GERİLİM TIRMANDI
Seren Ay ile Nagihan Karadere arasında yaşanan ve fiziksel temasa varan sert tartışma, adada huzursuzluk yaratmıştı. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan Nagihan’ın Mavi takıma geçmesi, Kırmızılar cephesinde rahatlama yaratmıştı. Mavi takıma transfer sonrası ortamın sakinleştiğini dile getiren Sercan ise bu kez Seren Ay’la tartışma yaşadı.
Takım içi motivasyonun kısa sürede yeniden sarsıldığı Kırmızılar’da, Seren Ay ile Sercan arasındaki söz düellosu dikkat çekti.
15 Şubat tarihli bölüm fragmanında yer alan görüntülerde Sercan’ın, Seren Ay’a yönelik olarak herkesin önünde açıklama yapması gerektiğini ifade etmesi gerilimi artırdı.
Seren Ay’ın, Sercan’a kendi işine odaklanmasını söylemesi üzerine tansiyon daha da yükseldi. Sercan’ın sınırlarını aşmaması yönünde uyarıda bulunması ve parmak sallaması sonrası Seren Ay sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Fragmanda Seren Ay’ın tepkisinin ayrıntıları ise net biçimde duyulmadı.