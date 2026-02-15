Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu

PİAR Araştırma 02-05 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2.260 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle yapılan Şubat ayı genel seçim anket sonuçlarını yayımladı.
Son yerel seçimlerde AKP'nin ilk defa ikinci parti olmasının ardından yapılan birçok ankette sonuç değişmedi.
PİAR Araştırma’nın Şubat 2026 "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasına göre, "bu pazar genel seçim olsa" CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 31,7 ile ikinci sırada yer aldı.
MHP yüzde 9,0 ile üçüncü
DEM Parti yüzde 8,8 oy ile dördüncü
İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5,6 beşinci
Zafer Partisi yüzde 4 ile altıncı
YRP yüzde 2.7 ike yedinci sırada yer aldı.
Öte yandan "geçim yoksa seçim var" diyen vatandaşlar erken istemeye devam ediyor.
İşte PİAR'ın Şubat ayı anket sonucu...
