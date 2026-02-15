Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu

Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu

PİAR Araştırma Şubat ayı genel seçim anketi sonuçları yayımlandı.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 1

PİAR Araştırma 02-05 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2.260 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle yapılan Şubat ayı genel seçim anket sonuçlarını yayımladı.

1 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 2

Son yerel seçimlerde AKP'nin ilk defa ikinci parti olmasının ardından yapılan birçok ankette sonuç değişmedi.

2 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 3

PİAR Araştırma’nın Şubat 2026 "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasına göre, "bu pazar genel seçim olsa" CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 31,7 ile ikinci sırada yer aldı.

3 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 4

MHP yüzde 9,0 ile üçüncü

4 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 5

DEM Parti yüzde 8,8 oy ile dördüncü

5 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 6

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5,6 beşinci

6 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 7

Zafer Partisi yüzde 4 ile altıncı

7 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 8

YRP yüzde 2.7 ike yedinci sırada yer aldı.

8 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 9

Öte yandan "geçim yoksa seçim var" diyen vatandaşlar erken istemeye devam ediyor.

9 10
Son anket sonuçları ortaya çıktı: PİAR Şubat ayı anketinde 'bu pazar seçim olsa' diye sordu - Resim: 10

İşte PİAR'ın Şubat ayı anket sonucu...

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro