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Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akpınar köyünde meydana gelen olayda, mahalle sakinlerinin mezarlık alanında şüpheli bir defin işlemi yapıldığını fark etmesi üzerine durum kolluk kuvvetlerine aktarıldı. Alana bebek bedeni gömüldüğü yönündeki iddialar köyde kısa süreli endişe yarattı.

İhbarın hemen ardından adrese yönlendirilen jandarma ekipleri, söz konusu noktada arama ve inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kazı ve kontroller sonucunda, toprağın altından bir kedi ölüsü çıkarıldı. Yaşamını yitiren hayvanın bir mahalle sakini tarafından defnedildiği anlaşılırken, durumun netleşmesiyle bölgedeki tedirginlik sona erdi.

Meydana gelen olayla ilgili konuşan köy sakinlerinden Emre Hatır, ilk anlarda büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Bebek gömüldü diye duyduk. Sonra ekipler gelip inceleme yapmış. Ölmüş kediyi mezarlığa gömmüşler. Biz de çok şaşırdık." Jandarma ekipleri, tutanak ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından normale dönen köyden ayrıldı.