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Kaynak: AA

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin yurt içindeki nakillerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TANIMSIZ HAYVANLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Düzenlemeye göre, kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin kesilecek.

Hayvanların kesim ve ilgili tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak. Kesim işleminin ardından hayvan sahibine teslim edilecek.

Kesime uygun bulunmayan hayvanlar ise karantinaya alınacak.

YAKALANAN HAYVANLAR KARANTİNAYA SEVK EDİLECEK

Nakil sırasında tanımlanmamış sığır, koyun ve keçi türü hayvanların yakalanması halinde de karantina süreci uygulanacak.

Bu hayvanlar, karantinaya alınmak üzere sahibinin bildirdiği varış işletmesine sevk edilecek.

Karantina süresince hayvanların programlı aşılamaları Bakanlık tarafından tamamlanacak.