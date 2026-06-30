Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Sahası'nda yaptığı aramada, piyasa değeri 472 bin TL olan 6 adet 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusu ele geçirildi.

Kapıkule'de canlı hayvan operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı - Resim : 1

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Kapıkule'de canlı hayvan operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı - Resim : 2

Gerçekleştirilen taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 Türk lirası olan 6 adet 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusunun, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Söz konusu yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kapıkule'de canlı hayvan operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı - Resim : 3