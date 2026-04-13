Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Candan Erçetin, hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. Aslında sahne önünde olmayı hiç planlamadığını söyleyen sanatçı, yaşadığı ekonomik zorlukların kendisini müziğe yönlendirdiğini ifade etti.

ASIL MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Erçetin konuşmasının başında asıl mesleğini açıkladı: “Üniversitede arkeoloji okudum ve arkeolog olmak istiyordum. 5 sene Efes kazılarında çalıştım. Çok da severek yaptım.”

“SAHNE ÖNÜNÜ İSTEYEN BİRİ HİÇ OLMADIM”

Ünlü şarkıcı, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: “Yüksek lisans için Avusturya’ya gittim ve döndüğümde kadrolar dolmuştu. Ben de iş hayatına atılıp organizasyonlar yaptım. Sahne önünü isteyen biri hiç olmadım. 1994’te yaşanan ekonomik krizde çalıştığım şirket battı.”

“HAREKET HALİNDEYKEN VEDA ETMEYİ ÇOK İSTERİM”

Şarkıcılık teklifi aldığını söyleyen isim, “Sonra başka krizler derken kötü yola düştüm, şarkıcı oldum. O dönem S Restoran vardı ve oradan şarkıcılık teklifi geldi. Kiramı ödemek için kabul ettim. İkinci sezonda ise albüm yaptım. İpin ucu kaçtı geri dönüş olmadı.” dedi.

Çalışmayı seven bir insan olduğunu vurgulayan Candan Erçetin: “Beklemekten ziyade ne hayal ediyorum. Çalışırken ölmek istiyorum. Ben bir hayvan barınağında da çalışabilirim bir vakıfta da. Sabah kalktığımda mutlaka bir işim olmalı. Sabah kalktığımda kahvesini alıp televizyon karşısına geçip dinlenmek isteyecek kişi değilim. Ben hareket halindeyken veda etmeyi çok isterim.” ifadelerini kullandı.

CANDAN ERÇETİN KİMDİR?

Candan Erçetin, Türk pop müziğinin en saygın ve özgün isimlerinden biri olan şarkıcı, şarkı yazarı, besteci ve müzik öğretmenidir.10 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli’nde (bazı kaynaklarda Lüleburgaz) dünyaya geldi.

Arnavut ve Makedon kökenli bir ailenin kızıdır; annesi Priştineli, babası Üsküplü’dür. Balkan kökenlerinin etkisiyle şarkılarında sıklıkla Balkan ezgileri ve enstrümanları kullanır. Türkçenin yanı sıra Fransızca ve Yunanca şarkılar da seslendirmiştir. Kontralto ses aralığına sahiptir.

EĞİTİM HAYATI

11 yaşında Galatasaray Lisesi’ni kazanarak İstanbul’a yerleşti ve ailesinden ayrı bir yaşam sürmeye başladı.Lise yıllarında İstanbul Belediyesi Şan Okulu’nda (Konservatuvar) şan eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi.

Arkeolog olma hayaliyle Efes Antik Kenti kazılarında yaklaşık 5 yıl çalıştı (bir süre Enez kazısında da yer aldı) ve bu işi çok sevdiğini sıkça dile getirdi.

Yüksek lisans için Avusturya’ya (Viyana) gitti. Dönüşünde akademik kadroların dolu olması üzerine farklı işlere yöneldi.Müzik KariyeriMüzikle ilişkisi erken yaşlarda başlasa da profesyonel kariyeri ekonomik nedenlerle tesadüfen gelişti.

Kendisi “Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum” diye esprili şekilde ifade ettiği gibi, 1994 ekonomik krizi sırasında çalıştığı şirketin batması ve kira gibi zorunluluklar yüzünden sahneye çıktı.

1986 yılında Klips ve Onlar grubuyla Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Halley” şarkısıyla Türkiye’yi temsil etti ve o zamana kadar Türkiye’nin elde ettiği en iyi dereceyi (9.) aldı.

1995’te ilk solo albümü Hazırım ile çıkış yaptı. 1997’de yayımladığı Çapkın albümündeki “Yalan” şarkısıyla büyük başarı yakaladı.Ardından Elbette (2000), Neden (2002), Melek (2004), Kırık Kalpler Durağında (2009), Milyonlarca Kuştuk... (2013) gibi albümler çıkardı.

Fransızca (Chante Hier Pour Aujourd’hui, Aranjman 2011) ve Yunanca (Aman Doktor) albümleri de yayımladı.

Albümlerini fazla tanıtım yapmadan çıkardığı halde yüksek satış rakamlarına ulaştı. İnsan hayatını, duyguları ve sosyal konuları işleyen şarkı sözleriyle tanındı.

Basında özel hayatını pek paylaşmaması ve müziğini ön planda tutmasıyla övüldü.Diğer Çalışmaları1994-2008 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nde müzik öğretmenliği yaptı.

2009’dan itibaren Galatasaray Üniversitesi’nde diksiyon dersi veriyor. Oyunculuk yaptı, müzikaller ve filmlerde yer aldı, müzik yapımcılığı gerçekleştirdi.2018’de Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) başkanlığına seçildi.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nda çeşitli görevler üstlendi. Candan Erçetin, zarif duruşu, kaliteli müziği ve sade yaşam tarzıyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahiptir.

2025 yılında müzik kariyerinin 30. yılını özel konser serisiyle kutladı ve hâlâ sahne performanslarına, konserlere devam etmektedir.