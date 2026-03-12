Karahan, 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu ünlü sanatçı Candan Erçetin ile ilişkilerinin zaman içinde nasıl evrildiğini anlattı.

Uzun yıllara yayılan birlikteliklerinin temelinde büyük bir hayranlık olduğunu vurgulayan oyuncu, gençlik yıllarında yoğun bir aşk yaşadıklarını ancak zamanla bu duygunun sevgiye, dostluğa ve güçlü bir yol arkadaşlığına dönüştüğünü söyledi.

Erçetin’in doğayla iç içe bir yaşamdan hoşlandığını belirten Karahan, bu nedenle Lüleburgaz’da bir çiftlik kurduklarını dile getirdi. Sanatçının doğaya, üretmeye ve hayvanlarla vakit geçirmeye çok düşkün olduğunu anlatan Karahan, “Candan kendine dört odalı bir çiftlik evi yaptı. Tavukları, kazları ve köpekleri var. Orada huzur buluyor. Onun rahat edebilmesi ve kimsenin rahatsız etmemesi için yanındaki arsayı da ben satın aldım” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıllık ilişkilerinin arkasında büyük bir saygı ve hayranlık olduğunu söyleyen Karahan, “Gençken aşk ön plandaydı. Zaman geçtikçe bu duygu sevgiye, ardından dostluğa ve güçlü bir yoldaşlığa dönüşüyor. Bizim birlikteliğimizin temelinde benim ona duyduğum büyük bir hayranlık var” ifadelerini kullandı.

Programda aile hayatına dair çarpıcı anılar da paylaşan Karahan, gençlik döneminde ailesinin evlilik konusunda daha geleneksel bir yaklaşımı olduğunu belirtti. 35 yaşında boşandıktan sonra kendisini daha özgür hissettiğini söyleyen oyuncu, rahmetli babasıyla ilişkisine dair de açık sözlü açıklamalarda bulundu. Babasının sanat hayatını yakından takip etmediğini dile getiren Karahan, çocukluğunda en sık duyduğu sözün “Sen adam olmazsın” olduğunu ifade etti.

66 yaşındaki oyuncu ayrıca setlerdeki tavrıyla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. Yeni insanlarla tanışmaya artık enerjisi olmadığını söyleyen Karahan, çekimler sırasında çoğu zaman karavanında kitap okuyarak vakit geçirdiğini ve yalnızca eski setlerden tanıdığı kişilerle sohbet etmeyi tercih ettiğini anlattı.