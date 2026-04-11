Candan Erçetin nasıl şarkıcı olduğunu anlattı: "İstenmeyen bir çocuktum"

Disiplinli yapısını babasından aldığını belirten sanatçı, üç kardeşin en küçüğü olduğunu ve kendisinin aslında planlanmamış bir çocuk olduğunu samimi bir şekilde dile getirdi. Ailesinin geçim sıkıntısı çektiğini yıllar sonra fark ettiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal yaşamına dair de dikkat çeken açıklamalar yapan Erçetin, dedikodudan hoşlanmadığını ve bu nedenle çok geniş bir arkadaş çevresinin olmadığını söyledi. Evde vakit geçirmeyi sevdiğini ifade eden sanatçı, televizyonla arasına mesafe koyduğunu, yalnızca Hakan Karahan’ın rol aldığı projeleri izlediğini belirtti. Uzun yıllardır birlikte olduğu Karahan ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.