Candan Erçetin nasıl şarkıcı olduğunu anlattı: "İstenmeyen bir çocuktum"
Candan Erçetin, profesyonel müzik kariyerine aslında planlı bir şekilde değil, hayatın getirdiği zorunluluklarla adım attığını samimi bir dille anlattı.Derleyen: Cansu İşcan
Müzik yolculuğunun perde arkasını paylaşan Erçetin, üniversitede arkeoloji eğitimi aldığını ve uzun yıllar arkeolog olmayı hedeflediğini ifade etti. Efes kazılarında beş yıl boyunca severek çalıştığını belirten sanatçı, yüksek lisans için Avusturya’ya gittikten sonra Türkiye’ye döndüğünde akademik kadroların dolu olduğunu fark etti.
Bunun üzerine organizasyon sektörüne yöneldiğini anlatan Erçetin, 1994 krizinin hayatında bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Gelen şarkıcılık teklifini sadece kira ödeyebilmek için kabul ettiğini söyleyen sanatçı, ikinci sezonda albüm yapmasıyla birlikte müzik kariyerinin geri dönülmez bir yola girdiğini dile getirdi.
Geleceğe dair beklentileri sorulduğunda ise Erçetin, dinlenerek geçirilen bir hayatın kendisine göre olmadığını açıkça ifade etti. Çalışmanın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen sanatçı, ister bir vakıfta ister bir hayvan barınağında olsun, üretmeye devam etmek istediğini belirtti. “Ben çalışırken hayata veda etmek isterim” diyen Erçetin, klasik tatil anlayışına da uzak olduğunu sözlerine ekledi.
Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan sanatçı, sahneye çıkmanın hâlâ kendisini heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi. Sahne öncesinde herhangi bir stres yaşamadığını belirten Erçetin, sadece Türk kahvesini içip sahneye çıktığını anlattı.
Ancak şöhret kavramına daha mesafeli yaklaştığını dile getirerek, zaman zaman “Keşke o noktada olmasaydım” diye düşündüğünü, fakat sanat ve şöhretin birbirinden ayrılamadığını ifade etti.
Çocukluk yıllarına da değinen Erçetin, Kırklareli’de büyüdüğünü, annesinin ev hanımı, babasının ise çocuk kütüphanesi müdürü ve müzik öğretmeni olduğunu söyledi.
Disiplinli yapısını babasından aldığını belirten sanatçı, üç kardeşin en küçüğü olduğunu ve kendisinin aslında planlanmamış bir çocuk olduğunu samimi bir şekilde dile getirdi. Ailesinin geçim sıkıntısı çektiğini yıllar sonra fark ettiğini de sözlerine ekledi.
Sosyal yaşamına dair de dikkat çeken açıklamalar yapan Erçetin, dedikodudan hoşlanmadığını ve bu nedenle çok geniş bir arkadaş çevresinin olmadığını söyledi. Evde vakit geçirmeyi sevdiğini ifade eden sanatçı, televizyonla arasına mesafe koyduğunu, yalnızca Hakan Karahan’ın rol aldığı projeleri izlediğini belirtti. Uzun yıllardır birlikte olduğu Karahan ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.