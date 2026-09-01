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Kaynak: AA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde 24-31 tarihleri arasında huzur uygulamaları ve denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalar kapsamında 10 bin 749 şahıs ile 3 bin 606 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen bin 101 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

DENETİMLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 844 gram narkotik madde, 8 kök kenevir bitkisi, 58 adet uyuşturucu içerikli hap ve 23 bin 70 lira ele geçirildi.

70 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Huzur uygulamaları kapsamında toplam 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Öte yandan kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu belirlenen 115 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulandı.