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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince son bir hafta içinde geniş çaplı yol denetimleri ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

12 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan kimlik kontrolleri ve denetimlerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslar hakkında gerekli adli işlemler uygulandı.