Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken Nara Burnu mevkisinde arızalanarak kontrolden çıkan 14 metre uzunluğundaki teknede bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Tekne kaptanının durumu derhal Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu yönlendirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürüklenen tekneyi halat bağlayarak yedekledi. Eceabat Limanı’na çekilen tekne ve içerisindeki 4 kişi emniyet altına alındı.