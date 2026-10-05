Kaynak: Dış Haberler Servisi

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde moda dünyasını sarsan trajedi, lüks yerleşim bölgelerinden biri olan Panoramic Hill'de meydana geldi.

Ünlü kadın giyim markası Bryn Walker'ın kurucuları 61 yaşındaki Bryan Walker ile 63 yaşındaki eşi Michelle Min, evlerinin dışında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, moda sektöründe ve bölge halkı arasında geniş yankı uyandırırken polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Berkeley Polis Departmanı, 2 Ekim sabahı saat 10.30 sıralarında Panoramic Hill bölgesindeki 499 Panoramic Way adresinden gelen silah sesleri ihbarı üzerine harekete geçti. Oakland ve Berkeley sınırında bulunan lüks yerleşim bölgesindeki adrese hızla ulaşan ekipler, Bryan Walker ve Michelle Min'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlileri olay yerine ulaşana kadar çifte müdahale ederek yaşam kurtarma çalışması gerçekleştirdi ancak her iki isim de olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmayı devralan Oakland Polisi Homicide Dairesi, çiftin cansız bedenlerinin yanında bir ateşli silah bulunduğunu duyurdu. Ancak silahın ilk olarak kimin tarafından kullanıldığına dair net veriler henüz paylaşılmadı. Yetkililer olayın bir cinayet ve intihar vakası olma ihtimali üzerinde dururken, soruşturmanın henüz kesinleşmiş bir nihai sonuca ulaşmadığını vurguladı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre çifti, silah seslerini duyan bir komşu evlerinin dışında buldu. Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından çevre sakinleri için herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını ve soruşturma kapsamında başka bir şüphelinin aranmadığını bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri, kayıt cihazlarına yansıyan ses detaylarına ulaştı. İncelemelerde ilk silah sesinin ardından bir erkeğin ağlama ve çığlık seslerinin duyulduğu, kısa bir süre sonra ikinci bir silah sesinin geldiği ve ardından sessizliğin hakim olduğu tespit edildi.



Michelle Min'in kardeşi Paul Min, kız kardeşinin eşi Bryan Walker tarafından vurulduktan sonra Walker’ın aynı silahla yaşamına son verdiğine inandığını ifade etti. Paul Min, Walker'ın son dönemde bir dizi riskli finansal girişimde yaklaşık 100 milyon dolar kaybettiğini ve bu devasa kayıpların ardından psikolojik durumunun hızla kötüleştiğini belirtti.

Paul Min, kız kardeşiyle birlikte Walker'ın profesyonel psikiyatrik yardım alması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını anlattı. Aile üyeleri, Walker’ın sağlık kurumuna yatırılması için planlamalar yaptıklarını ve olayın tam da hastaneye sevk edilmesinin planlandığı gün gerçekleştiğini dile getirdi.

Bryan Walker ile Michelle Min, 1980'li yıllarda Kansas'ta tanıştıktan sonra üniversite eğitimlerini tamamladılar. Min’in ailesinin California’ya taşınmasıyla birlikte bu eyalete yerleşen çift, 1992 yılında kendi giyim markalarını kurarak Berkeley merkezli olarak faaliyet göstermeye başladı. Markanın ilk mağazası Fourth Street ile Telegraph Avenue çevresinde açıldı ve zamanla büyüyerek zincir mağazalara ulaştı.

Bryn Walker, özellikle kadınlara yönelik lüks, zamansız ve rahat giyim ürünleriyle tanınmaya başladı. Şirket, ABD genelinde yaklaşık 1.000 farklı butik ve Dillard's gibi büyük mağaza zincirleri aracılığıyla koleksiyonlarını müşterilere ulaştırıyordu. Ayrıca şirket, salgın döneminde yerel hastaneler için koruyucu maske ve siperlik üreterek toplumsal dayanışma projelerinde de yer almıştı. Çiftin ölümüne ilişkin adli ve adli tıp incelemeleri sürerken, polis ekipleri olay yerinden alınan silahı ana delil olarak incelemeye devam ediyor.