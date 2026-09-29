Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD'nin California eyaletinde basın ve teknoloji dünyasını sarsan kan donduran bir cinayet yaşandı. Dünyaca ünlü The New York Times bünyesinde faaliyet gösteren NYT Games'in mühendislik direktörü 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, güpegündüz uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Amerikan medyasından SFGATE ve ABC7 News'in aktardığı bilgilere göre, korkunç infazın baş şüphelileri olarak McKinsey'in kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.





OLAYIN DETAYLARI VE CİNAYET ANI

Cumartesi günü saat 15:08 sularında Dublin bölgesindeki Dublin Sports Grounds adlı spor kompleksinin otoparkında gerçekleşen olay, tanıkların kanını dondurdu. ABC News'e konuşan görgü tanıkları, maskeli iki saldırganın McKinsey'e yaklaştığını ve silahlarını sırayla ateşlediklerini ifade etti. Göğsünden ve başından ağır yaralanan talihsiz yönetici, olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER KAYINPEDER VE KAYINVALİDE

Olayın ardından çevrede bulunan bir polis memurunun hızlı müdahalesi sayesinde şüpheliler olay yerinden fazla uzaklaşamadan yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin McKinsey'in 77 yaşındaki kayınpederi Shouyong Zhang ve aynı yaştaki kayınvalidesi Shili Chen olduğu açıklandı. Çift; birinci derece cinayet, komplo ve çocuk tehlikeye atma suçlamalarıyla Alameda County'deki Santa Rita Hapishanesi'ne konuldu. Dava dosyalarına göre McKinsey'in, şüphelilerin kızıyla zorlu bir boşanma süreci geçirdiği ve geçmişte tarafların karşılıklı uzaklaştırma kararları aldırdığı ortaya çıktı.

JONATHAN MCKİNSEY KİMDİR VE ARKAPLAN

Ocak 2023'te The New York Times'a katılan Jonathan McKinsey, milyonlarca kişinin oynadığı Connections gibi oyunların arkasındaki teknik altyapıyı yöneten kilit bir isimdi. Kariyerinde daha önce NASA'nın Jet Propulsion Laboratory, Oracle ve Splunk gibi prestijli kurumlarda da yöneticilik yapan McKinsey, NYT Games bünyesinde 25 kişilik büyük bir mühendislik ekibine liderlik ediyordu. Polis ekipleri, bu planlı cinayetin ardındaki kesin sebebi tam olarak aydınlatmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.