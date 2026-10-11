Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Zonguldak'ın en işlek noktalarından biri olan Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

YOLDA YÜRÜRKEN GİZLİCE ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Caddede tek başına yürümekte olan bir kadın, F.A. (58) isimli şahsın kendisinden habersiz ve izinsiz bir şekilde cep telefonuyla fotoğraflarını çektiğini fark etti. Durum karşısında tepki gösteren kadın, vakit kaybetmeden polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet güçleri, kadının şikayeti doğrultusunda 58 yaşındaki F.A.'yı gözaltına aldı.

CEP TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI!

Gözaltına alınan F.A.’nın cep telefonu, polis ekipleri tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Yapılan dijital incelemelerde şüphelinin cep telefonunda, şikayetçi olan kadına ait izinsiz çekilmiş fotoğraflar tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan F.A., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 58 yaşındaki şüpheli F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.