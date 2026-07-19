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Kaynak: İHA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldukları öne sürülen iki çocuğu bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız devam etti.

Olay, Büyük Menderes Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapıldığı iddia edilen çocuklardan biri kendi imkânlarıyla kıyıya çıkarken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. gözden kayboldu.

DALGIÇ POLİSLER DE ÇALIŞMALARA KATILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Daha sonra dalgıç polis ekipleri de arama çalışmalarına katılarak nehirde su altı ve su üstünde tarama yaptı.

AİLELERİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Nehir boyunca farklı noktalarda koordineli şekilde sürdürülen çalışmalarda kayıp çocuklara ulaşmak için tüm imkânlar seferber edilirken, çocukların yakınları da ekiplerden gelecek sevindirici haberi umutla bekliyor. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.