Kaynak: Haber Merkezi

Uzun yıllardır ciddi sağlık sorunları yaşayan ve dinmeyen ağrılarla mücadele eden Şehit Özel Harekat Polisi Murat Yatarkalkmaz’ın annesinin tedavi süreci için gerekli olan bütçe sağlandı. Şehit annesinin sağlığına yeniden kavuşabilmesi adına ihtiyaç duyulan 4.5 milyon TL’lik yüksek tedavi ve ameliyat masrafını Sedat Peker üstlendi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle bekletilen operasyon, sağlanan bu desteğin ardından hızlıca gerçekleştirildi. Alanında uzman hekimler tarafından yürütülen tedavi süreci ve gerçekleştirilen kritik ameliyat başarıyla tamamlandı.

Yıllardır çektiği ağrılardan kurtulan ve hastanedeki tedavi süreci olumlu yönde ilerleyen şehit annesi, operasyonun ardından kendisini yalnız bırakmayan ve tüm masraflarını karşılayan Sedat Peker’e teşekkür ederek dualar etti. Şehit ailesinin yakınları da zorlu süreçte verilen bu desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti.