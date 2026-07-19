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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, öğrencilerin rektöre yönelik protestosuna sahne oldu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi mezunları, Rektör Prof. Dr. M. Ege Yazgan'ın konuşması sırasında sahneye sırtlarını dönerek tepkilerini gösterdi.

Tören öncesinde kürsüye çıkan Yazgan'ın konuşması, öğrencilerin ayağa kalkarak sırtlarını dönmesi, ıslık çalması ve alkışlarla protestoda bulunmasıyla sık sık kesildi.

KONUŞMASINI TAMAMLAYAMADI

Protestoya salondaki bazı aileler ve katılımcılar da alkışlarla destek verdi. Tepkilerin artması üzerine rektörün konuşması salonda duyulamaz hale gelirken, Prof. Dr. M. Ege Yazgan konuşmasını tamamlayamadan kürsüden ayrıldı.

TÖREN DİPLOMA TAKDİMİYLE SÜRDÜ

Rektörün sahneden ayrılmasının ardından öğrenciler protestolarını bir süre daha sürdürdü. Daha sonra mezuniyet töreni, akademisyenlerin öğrencilere diplomalarını takdim etmesiyle devam etti.

Prof. Dr. M. Ege Yazgan'ın, kısa süre önce üniversitede 21 yıldır görev yapan Prof. Dr. Bülent Bilmez'in görevine gerekçe gösterilmeden son vermesi de kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.