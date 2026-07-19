Alman hükümeti, derinleşen bütçe açıklarını kapatmak ve milyarlarca euronun kayıt dışı kalmasını engellemek için radikal adımlar atıyor. Yaklaşık 555 milyar euro harcama ve 200 milyar euro yeni borçlanma öngörülen 2027 federal bütçe taslağının ardından gözler, devletin her yıl vergi ve mali suçlar nedeniyle kaybettiği 100 ila 200 milyar euro arasındaki devasa kaynağa çevrildi. Hükümet, bu kaybın önüne geçerek federal yönetim, eyaletler ve belediyeler için hayati bir gelir akışı sağlamayı hedefliyor.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil tarafından kamuoyuna tanıtılan 26 maddelik eylem planı, vergi adaletini yeniden tesis etmeyi amaçlıyor. Ülkedeki vatandaşların büyük bir kısmının vergilerini dürüstçe ödediğini belirten Hubig, gelirini devletten gizleyenlerin artık bu kadar rahat hareket edemeyeceğini vurguladı. Maliye Bakanı Klingbeil ise sert bir dille uyarılarda bulunarak, "Kimse yakalanmayacağına güvenememeli. Dürüst vatandaşlarımız enayi yerine konmamalı. Suç yöntemleriyle ceplerini dolduranlar bunun yanlarına kâr kalacağını düşünmesin" ifadelerini kullandı. Yeni yol haritası, geçmişte ülkeyi milyarlarca euro zarara uğratan "Cum-Ex" gibi büyük mali skandalların tekrarlanmasını önleme felsefesi üzerine kuruldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ MÜCADELE MERKEZİ

DW Türkçe'nin aktardığı plana göre, mali suçları kökten çözmek amacıyla Gümrük İdaresi çatısı altında "Vergi ve Mali Suçlarla Mücadele Ortak Merkezi" adıyla yeni bir birim kurulacak. Bu merkezde istihdam edilecek bin 500 yeni personel, en modern teknolojileri kullanacak. Yapay zeka destekli veri analiz sistemleri sayesinde, paravan şirketler ve karmaşık ortaklık ağları saniyeler içinde deşifre edilebilecek. Ayrıca eyalet vergi müfettişleri, Federal Kriminal Daire (BKA) ve gümrük muhafaza ekipleri arasındaki bürokratik engeller kaldırılarak tam bir işbirliği mekanizması oluşturulacak.

PİŞMANLIK YASASINA SON VE DAHA AĞIR HAPİS CEZALARI

Yıllardır uygulanan ve vergi kaçıranların kendi rızalarıyla bildirimde bulunarak ceza almaktan kurtulmalarını sağlayan "kendiliğinden bildirim" (etkin pişmanlık) uygulamasına son veriliyor. Özellikle gizli yurt dışı hesapları ve kayıt dışı varlıkları koruyan bu muafiyetin kaldırılacak olması, SPD kanadında uzun süredir beklenen bir karardı. Klingbeil, "Suç işleyenler artık kendilerini bu kadar kolay kurtaramayacak" diyerek yeni dönemin sinyalini verdi. Buna ek olarak; ağır vergi suçlarında hapis cezasının üst sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Organize mali suçlarda asgari hapis cezası 1 yıl olarak uygulanacak.

LÜKS VARLIKLARA ANINDA EL KONULACAK

Düzenlemenin en çok ses getiren maddelerinden biri de şüpheli lüks varlıklara el koyma sürecinin hızlandırılması oldu. Mevcut sistemde sadece kesinleşmiş mahkumiyet kararı sonrası yapılabilen el koyma işlemi, yeni planla birlikte gümrük ekiplerine 180 gün süreyle geçici el koyma yetkisi veriyor. Bakan Klingbeil’ın, "Bu durumda mahkeme sonucunu beklemeden önce Porsche ve Rolex’e el konacak. Bu hamle suçluların canını gerçekten yakacak" sözleriyle özetlediği sisteme göre; mallarına el konulan şüpheliler, bu varlıkları yasal yollardan edindiklerini kendileri kanıtlamak zorunda kalacak.

DİJİTAL PARALAR VE NAKİT TİCARETE SIKI TAKİP

Kripto para piyasasında bir yıldan uzun süre tutulan varlıklara tanınan vergi muafiyeti tamamen kaldırılırken, dijital suçlara karşı siber önlemler en üst seviyeye çıkarılıyor. Geleneksel ticarette ise mücevher ve antika satıcıları gibi yüksek ciro yapan işletmelere 2028 yılından itibaren yazar kasa kullanma zorunluluğu getiriliyor.

Hükümet, bu sert önlemler paketinin daha ilk yılından itibaren bütçeye en az 1 milyar euro ek kaynak sağlamasını bekliyor. Muhalefetteki Yeşiller Partisi planı olumlu bulduğunu açıklarken, düzenlemelerin lobi faaliyetleriyle esnetilmemesi gerektiği konusunda uyardı. "Finanzwende" gibi finansal şeffaflığı savunan sivil toplum kuruluşları da bu hamleyi gecikmiş ancak memnuniyet verici bir adım olarak nitelendirdi.