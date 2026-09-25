Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde Büşra Işıldar, kadınlar 75 kilo finalinde İrlandalı Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Büşra Işıldar Avrupa ikincisi oldu: Türkiye'ye gümüş madalya - Resim : 1

AVRUPA'DA İLK GÜMÜŞ MADALYASI

Final karşılaşmasını kaybeden milli boksör, organizasyonu Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu

Milli boksör Hatice Akbaş'tan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaMilli boksör Hatice Akbaş'tan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaSpor

Dünya şampiyonalarında iki kez finale çıkarak iki gümüş madalya kazanan Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonalarında ise daha önce bronz madalya elde etmişti. Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa'daki ilk gümüş madalyasını kazandı.