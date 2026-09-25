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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, kariyerine bir büyük başarı daha ekledi.

HATİCE AKBAŞ ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Asics Arena'daki organizasyonun son gününde kadınlar 51 kilo finaline çıkan milli boksör, İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşı karşıya geldi.

Kariyerinde ilk kez 51 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Akbaş, final karşılaşmasını kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Daha önce dünya şampiyonluğu yaşayan ve olimpiyat ikinciliği bulunan milli boksör, böylece büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.