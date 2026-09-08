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Kaynak: AA

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, alt liglerde geçirdiği zorlu yılların ardından yükseldiği 1. Lig'de sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Yeşil-beyazlılar ilk 6 haftada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve ikinci sıraya yerleşti. Bursaspor'un bu çıkışında ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Kelechi Iheanacho başrolü oynadı.

6 MAÇIN TAMAMINDA GOL ATTI

29 yaşındaki Nijeryalı santrfor, ligde forma giydiği 6 karşılaşmanın hiçbirini boş geçmedi. Toplam 8 kez ağları havalandıran Iheanacho, Bursaspor'un attığı 12 golün 8'ine imza attı.

Sezona Bodrum FK karşısında golle başlayan Iheanacho, Iğdır FK ve Fatih Karagümrük maçlarında da serisini sürdürdü.

Kayserispor karşısındaki 2-1'lik galibiyette takımının ilk golünü atan Nijeryalı yıldız, İstanbulspor'un 4-0 mağlup edildiği mücadelede iki kez fileleri havalandırdı.

MANİSA'DA GERİ DÖNÜŞÜ GETİRDİ

Iheanacho son olarak Manisa FK deplasmanında sahne aldı. Bursaspor'un 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada iki gol birden atan deneyimli forvet, takımına 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Bu performansıyla 6 maç sonunda 8 gole ulaşan Iheanacho, 1. Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Nijeryalı futbolcuyu 6 golle Sivasspor forması giyen Rey Manaj takip ediyor.

Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Bursaspor ise Iheanacho'nun golleriyle ilk 6 haftada topladığı 15 puanla yarışın iddialı takımlarından biri haline geldi.