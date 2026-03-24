Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu danışmanlığındaki, Ömer Kaan Çelik ve Halil İbrahim Taybova’dan oluşan Bursa Erkek Lisesi Robot Takımı, Çekya’nın Plzen kentinde bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyonda finale kalan 14 ülkeden 28 takımla yarıştı.

Takım, yarışmanın tüm kategorilerindeki ortalama puanlara göre genel sıralamada dünya ikincisi olmayı başardı.

Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, öğrencilerin geçtiğimiz yıl ulusal yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini belirterek, kazanılan başarının planlı çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

Boztepe, kısa süre önce katıldıkları Maestrobot Türkiye-Robotex International yarışmasında Marmara Bölgesi performansıyla öne çıktıklarını ve üç farklı robotla yer aldıkları organizasyonda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri kazandıklarını hatırlattı.

Robot takımının Antalya’da gerçekleştirilecek Robotex International Türkiye etabında yarışma hakkı elde ettiğini belirten Boztepe, burada da başarılı olunması halinde Güney Kore’de yapılacak dünya finallerinde Türkiye’yi temsil edeceklerini aktardı.

Boztepe, öğretmen ve öğrencilerin kenti ve ülkeyi başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, elde edilen derecelerin disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu ve takımın ilerleyen dönemde de önemli başarılara ulaşacağına inandıklarını dile getirdi.