Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonun çarpmanın etkisiyle savrularak başka bir araca çarpması dikkat çekti.
Kaza, Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 YK 500 plakalı kamyon, seyir halindeyken 34 BMZ 630 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun kupası yerinden fırlarken araç kontrolden çıkarak savruldu ve 16 F 8926 plakalı otomobile çarptı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.