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Kaynak: Haber Merkezi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Balçova'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirtilen Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Özfatura'nın dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirtti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneden yapılan açıklamada, Burhan Özfatura'nın Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alındığı bildirildi. Başhekim Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek tedavi sürecinin uzman hekimler ve sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Özfatura'nın sağlık durumunun Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı.

OĞLUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Burhan Özfatura'nın oğlu Fatih Özfatura da sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fatih Özfatura, babasının durumunun kritik olduğunu belirterek, kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu ve bu nedenle beynine kan gitmediğini ifade etti.

Oğul Özfatura, babasının yoğun bakımda bilincinin kapalı olduğunu belirterek, takipçilerinden dua istedi.