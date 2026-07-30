Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu YENİ Parti’yle ilgili iyi dileklerini sunanlar da var, “Hiç de gereği yoktu!” diyenler de.

“Kapılıp gidiyorlar bahtlarının rüzgârlarına” diyerek, şiirsel söylemler kullananlar da var, meydanları ciddiye alanlar da!

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Yorumcular…

Siyasiler…

Entelektüeller…

Aydınlar, her biri kendi yorum ve değerlendirmelerini yapıyorlar. Ancak bir insan -hele de bu bir siyaset insanı ise- bir yerde iktidar tarafından eli kolu bağlanır duruma getirilmek istenip mağdur edilmekteyse, bu milletin mağdura haksızlık yapanı sükûtu hayale uğratmaları içten bile değildir.

O nedenle Sayın Erdoğan’ın AKP’si de yarın sükûtu hayale uğramayacağını kim garanti edebilir ki?

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Hele de yaşlanan ve ciddi rahatsızlığı olduğu konuşulan, eski enerjisini ve gücünü kaybeden Sayın Erdoğan, sahiden de vatandaş nezdinde erozyona uğramış durumda.

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Çünkü Sayın Erdoğan’ın arkasında yıllardır onu iktidar yapan bir potansiyel vardı, o potansiyel şimdilerde kalmadı.

Çünkü Sayın Erdoğan’ı sahiplenen insanlar, Erdoğan’ın kendilerini sahipsiz bıraktığını görmüşlerdi ki bugün:

Gençliğiyle…

Mücadele azmiyle…

Enerjisiyle…

Söylemleriyle…

Toplum nezdinde karşılık bulmasıyla birlikte -kendilerini umutsuz hissedenler- Sayın Özgül Özel’in umut veren mücadelesine ve samimiyetine güvendikleri -anketlere de yansıdığı gibi- aleni olarak görülüyor.

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Tıpkı yıllar önce Ecevit’te ve Demirel’de gördükleri…

Tıpkı Kenan Evren’e rağmen Özal’ı destekledikleri gibi bugün de Sayın Özel’e çok belirgin bir teveccüh var.

Bu nasıl görmezden gelinir bilmiyorum?

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Niçin öyle diyorum?

Sayın Erdoğan’ın Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum’un YENİ Parti ile ilgili tespitleri içerisinde:

“Türkiye’nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farklılığı hiçbir ilgisi yoktur. Zaten aktüel gündemle ilgilenenler de konuyu siyasi magazin olarak ele alıyor. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor.” diyor ya, bakar mısınız şu yoruma?

Sanırım sokaklar ve anketler Sayın Uçum’a ya bir şey anlatmıyor ya da Sayın Uçum anlamak istemiyor.

Sahiden de Kayyım Sayın Kılıçdaroğlu parti içerisinde Özel ve arkadaşlarına karşı ciddi bir kıyım ve yıkım başlatmış ve onları çaresiz bırakmış, seçilmiş, atanmışa yem edilmek istenirken, ne var ki onlar çaresizliği çareye dönüştürdüklerinden buradaki durumun ‘Kişisel ve grupsal ajandalarına odaklanma’ olduğunu hiç sanmıyorum.

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Sayın Uçum:

“Aslına bakılırsa konu, kaynak parti CHP’den 13. partinin çıkmasından başka bir sonuç ifade etmez.” derken, bu küçümsemenin doğru olup-olmadığını da hep birlikte göreceğiz.

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Siyasette esas olan, millete ne kadar yakın ya da uzak olunduğudur.

Erdoğan, bu zamana kadar millete yakındı, şimdilerde çok uzaklaştı!

Baykal ve Kılıçdaroğlu millete yeterince yakın olamamış olmalılar ki bir türlü iktidara gelemediler.

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Demek ki neymiş?

Esas mesele, millete yakın olmak ya da olmamakmış.

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Ben durumu böyle yorumluyorum.