Bülent Arınç'tan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde çok konuşulacak bir çıkış geldi. Arınç partinin kuruluş ilkelerinden koptuğunu belirtirken, liyakate dönüş çağrısı yaptı.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

Siyasi Geçmiş ve AK Parti'nin Kuruluşu

Bülent Arınç, siyasete Milli Görüş hareketinin ilk partisi olan Milli Nizam Partisi'nde başladığını, Recep Tayyip Erdoğan dahil arkadaşlarının siyasete girmesinde Necmettin Erbakan'ın katkısı olduğunu belirtti. Erbakan'ın istişareye önem verdiğini ancak kararı bizzat kendisinin aldığını hatırlatan Arınç, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi (FP) süreçlerini anlattı. FP'nin kapatılması sonrası ortaya çıkan Yenilikçi ve Gelenekçi kanat ayrılığında Abdullah Gül lehine çekildiğini belirten Arınç, AK Parti'yi kurarken kendisinin, Abdullah Gül'ün, Tayyip Erdoğan'ın ve Abdüllatif Şener'in önde gelen isimler olduğunu söyledi.

MUHAFAZAKÂR DEMOKRAT KİMLİK VE AVRUPA BİRLİĞİ

Arınç, AK Parti'nin 'muhafazakâr demokrat' kimliğini benimsediklerini, Milli Görüş'ün bir ideâl olduğunu ancak parti kimliğinin değiştiğini vurguladı. Avrupa Birliği'ne taraftarlıklarının Milli Görüş'ten en büyük farkı olduğunu belirten Arınç, Tayyip Erdoğan'ın partinin kuruluşundan sonra Batı'ya giderek 'Biz dinci bir parti değiliz, Batı yanlısı bir partiyiz' mesajı verdiğini aktardı. Bu yaklaşımın 2005'te müzakere tarihi alınmasını sağladığını ifade etti.

AK PARTİ İKTİDARININ İKİ DÖNEMİ

Arınç, AK Parti iktidarını iki döneme ayırıyor. 2013'e kadar olan ilk dönemi 'muhteşem' olarak nitelendirerek sağlık, ulaştırma ve enerji alanlarındaki gelişmeleri övdü. Maastricht ve Kopenhag kriterlerine uyum sağlandığını belirten Arınç, 2013 sonrası dönemde FETÖ olayları, Suriye'deki gelişmeler, 15 Temmuz darbe girişimi, Çözüm sürecinin çökmesi ve Gezi Parkı eylemlerinin hükümetin dengesini bozduğunu savundu.

ERGENEKON DAVALARI, 17-25 ARALIK VE DARBE GİRİŞİMİ

Arınç, Ergenekon davalarında hakimi ve savcısı gibi unsurların siyasette tartışmaya konu olduğunu, ancak hükümetin bu davaları desteklediğini kesinlikle reddetti. 'Kesinlikle hayır' diyen Arınç, Ergenekon iddianamesinde yer alan senaryoların iktidarı alaşağı etmek için yapıldığını, ancak yanına başka malzemelerin getirilmesini hoş karşılamadıklarını belirtti. Ergenekon davalarında birçok üst düzey askere verilen müebbet cezaların daha sonra bozulduğunu hatırlattı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, bu olayın kulaklarına hiç gelmediğini ve aklından geçmediğini ifade eden Arınç, 17-25 Aralık ve MİT Müsteşarlığı ile ilgili konuların kulağına geldiğini ancak darbe girişiminin sürpriz olduğunu vurguladı. 17-25 Aralık sürecini, Başbakan Erdoğan'ın kendisi ve ailesi hakkında iftiralar karşısında tedbir alma ihtiyacı hissetmesiyle açıkladı. Bu sürecin içeride bir çalkantıya yol açtığını belirtti.

GEZİ PARKI PROTESTOLARI, SİYASETTEKİ ROLÜNÜN SONA ERMESİ VE REFORM ÇAĞRISI

Gezi Parkı protestolarını bir 'kalkışma' olarak nitelendiren Arınç, protestoların Erdoğan üzerinde büyük bir travma yarattığını söyledi. Protestoların başında iyi insanların olduğunu, ancak sertlik olunca radikal örgütlerin devreye girdiğini ifade etti. Arınç, 'Birinci dönemdeki yükseliş trendimiz ikinci dönemde devam etmedi' diyerek, partinin yeni bir reform hareketiyle, aynı ilkelere bağlı olarak farklı insanlarla devam edebileceğini savundu. 2014'te Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması ve birkaç yıl sonra sistemin değişmesiyle siyasetteki rolünün sona erdiğine dikkat çeken Arınç, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na girdiğini ancak yaklaşık bir buçuk yıl sonra istifa ettiğini belirtti.

'BANA ZOR TAHAMMÜL ETTİLER'

Arınç, 'Bana herhalde zor tahammül ettiler. Ben oradan ayrıldım. Ayrıldığımla da çok iyi ettim' diyerek süreci yorumladı. Son olarak, partinin kuruluş ilkelerine dönülmesi gerektiğini, sistemin düzeltilmesi, ehliyete, liyakate ve istişareye önem verilmesi çağrısında bulundu.