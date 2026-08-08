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Araştırmacı Mehmet Ali Kulat, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25. yıl dönümü etkinliklerinde 30'dan fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağını söyledi.

Kulat'ın konuya ilişkin söylemleri şöyle:

“14’ünde AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye geçmek için sıraya giren belediye başkanı sayısı 30’dan fazla. Üçü büyükşehir belediye başkanı. İşte manşetlik bir şey.”

Kulat, söz konusu sayının yalnızca büyükşehir belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, “Belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanları da dâhil olmak üzere 30’un üstünde belediye başkanı sırada” iddiasını yineledi.

''HENÜZ BELLİ DEĞİL''

Ancak Kulat, bu isimlerin AK Parti tarafından kesin olarak kabul edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığını da vurguladı.